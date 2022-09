“Volvemos a proponerle a Uset reunirnos y acompañarlo a gestionar”

Todo tema vinculado al suministro de agua en Coronel Rosales y la región genera controversias. Desde Bien Común volvieron a manifestarse al respecto y solicitaron al intendente Mariano Uset “reunirse y trabajar en la gestión conjunta para solucionar la provisión de agua en el distrito”.

“Hace mucho tiempo insistimos y hasta la fecha no hemos tenido acompañamiento del Municipio para poder tener una reunión con el Intendente, para unirnos oposición y oficialismo para reclamar en conjunto”, afirmaron los concejales Lisandro Delle Donne y Hugo Schamber.

“Tenemos que pedir una reunión con las máximas autoridades. Debe encabezar Uset y nosotros ir con él para que vean que es un problema social y no político. Bien Común tiene esa postura y necesitamos que el Intendente nos reciba y avancemos”, agregaron.

“Los esfuerzos individuales claramente no dan resultado”, remarcaron los ediles vecinalistas y recordaron que días atrás reclamaron a ABSA y las áreas técnicas del Municipio, que se audite el avance de las obras prometidas, aunque dicha presentación aún no ha tenido respuesta oficial. “Sucedió lo mismo con la propuesta de para conformar una mesa de trabajo intermunicipal para tener posturas comunes frente a ABSA. La iniciativa no tuvo acompañamiento y fue desestimada por la mayoría”, concluyeron.