El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) llevará a cabo un paro por 48 horas, que se iniciará a las 6 de la mañana del jueves y se extenderá hasta el sábado a la misma hora.

Ante el Ministerio de Trabajo se reunieron ambas partes en forma virtual, la entidad gremial y el Departamento Ejecutivo, pero no llegaron a resolver distintos reclamos.

El acta especifica que, “cedida la palabra a la representación de STMCR, manifiesta que una vez transcurrido el plazo dispuesto por la autoridad de aplicación, bajo el marco de la conciliación obligatoria y su consecuente prorroga, resultando que a la fecha no se hubiera arribado a un cabal entendimiento con el departamento ejecutivo, pese a los constantes y reiterados intentos efectuados, toda vez que las propuestas realizadas no llegan a satisfacer los requerimientos y necesidades mínimas e indispensables de los diversos compañeros municipales toda vez que las mismas vulneran derechos adquiridos por estos. Suma a ello, al incumplimiento existente por parte del ejecutivo al acta suscripta a principios del corriente año, en el marco del expediente EX-2020-2025007″.

“GDEBA-DPNCMTGP, en particular respecto a las normativas de seguridad e higiene, toda vez que a la fecha no se han efectuado ni tomado las medidas acordadas implicando ello un claro riesgo para la salud e integridad de los trabajadores municipales de las distintas áreas afectadas, a la vez de encontrarse en mora respecto de los restantes puntos acordados en el citado expediente, siendo todas estas causales que conjunta o indistintamente conllevan a la asamblea de esta entidad sindical a decidir dentro del estado de alerta y movilización oportunamente decretado y notificado, una medida de fuerza de paro y movilización de todo el personal del municipio de Coronel de Marina Leonardo Rosales, por 48 hs. sin concurrencia a sus puestos de trabajo comenzando la misma a las 6. Del día 26/11 hasta las 5.59 hs. del 28/11 del corriente, sirviendo la presente acta de formal y fehaciente notificación a todos los involucrados de conformidad con la normativa vigente”.

Por último, se procedió a fijar una nueva audiencia para el martes 1 de diciembre a las 8 hs.