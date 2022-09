“Nos garcharon a todos”, dijo el intendente Mariano Uset.

El intendente de Coronel Rosales, Mariano Uset, realizó polémicas declaraciones en un nota brindada a Radio Rosales en la que fue contundente en relación al Gobierno Nacional. “Nos garcharon a todos”, aseguró.

Los dichos de Uset se dieron al ser consultado por los dichos de referentes del Gobierno al implicar a la oposición en el atentado a Cristina Kirchner y la posterior convocatoria a la “misa por la paz”.

“Hasta está metiendo adoctrinamiento en la Iglesia. Suerte que se despertaron algunos obispos y dijeron ‘nos dijeron que iban a ir a una misa por la paz y nos cagaron’”, afirmó el Intendente de Coronel Rosales.

Lejos de bajar decibeles Uset agregó: “Nos garcharon a todos, porque la verdad es que propusieron un candidato a Presidente que a los tres meses perdió el poder, y como Caballo de Troya apareció la nueva presidenta que es la que ostenta el poder”.

“Los argentinos se ilusionaron con Alberto y hoy tenemos a Cristina en el centro de la escena; de la escena judicial, de la escena mediática, de la escena de todo tipo de discusión”, continuó.

La paz social estuvo presente en la entrevista. Sobre el tema Uset señaló: “Hay que buscarla todos los días, no en Luján”.

Para el final dejó un hecho sucedido en nuestra ciudad. “El día de la manifestación por la paz, salió Carla Gómez, nuestra secretaria de Coordinación, y la reputearon de arriba abajo ¿Qué me vienen a hablar del odio? ¿Qué me vienen a hablar de la paz? Hasta que no haya justicia, no hay paz”, finalizó.

Fuentes:

Radio Rosales

La Brújula