“No hay vocación que demuestre mayor amor por la Patria que el de las Fuerzas Armadas”

Este viernes por la mañana se llevó a cabo en la Plaza de Armas “Capitán de Fragata (PM) Sergio Raúl Gómez Roca” de la Flota de Mar, ubicada en la Base Naval Puerto Belgrano (BNPB), la ceremonia central por el Día de la Armada Argentina. La fecha fue instituida en 1960 mediante el decreto Nº5.304, en conmemoración del triunfo argentino en el Combate Naval de Montevideo el 17 de mayo de 1814, cuando la Escuadra naval al mando del Almirante Guillermo Brown marcó el fin de más de tres siglos de dominio español del Río de la Plata, eliminando de sus aguas la amenaza realista sobre Buenos Aires.

La misma fue presidida por el Ministro de Defensa, Doctor Luis Alfonso Petri, acompañado por el Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Contraalmirante Carlos María Allievi. Además acompañaron autoridades militares y civiles nacionales y extranjeras; de Fuerzas de Seguridad; Veteranos de la Guerra de Malvinas e invitados especiales.

El Jefe de Estado Mayor general de la Armada fue el primero en tomar la palabra, donde luego de un recorrido histórico por los principales hitos de la Institución, explicó la importancia de ser una Nación bicontinental.

El Contraalmirante Allievi se dirigió a los integrantes de las filas de la Armada Argentina a quienes les pidió compromiso en la custodia de los medios que el Estado les ha confiado para cumplir las tareas de Defensa. “Esta es nuestra realidad, que debemos gestionar de la mejor manera posible […] No significa resignación, sino todo lo contrario; nos exige agudizar nuestra inteligencia y nuestra imaginación, redoblar nuestro esfuerzo, pero no claudicar en los principios y valores que guían nuestra misión”.

Seguidamente, el Ministro Petri expresó: “el propio General San Martín catalogó al combate de Montevideo como la gesta más importante para la Revolución. Celebramos hoy, juntos, el día de la Armada; el día de los valientes hombres y mujeres que surcan nuestros mares para defender a la Nación con lealtad y patriotismo”.

Ministro de Defensa, Doctor Luis Alfonso Petri, en el acto central del Día de la Armada Argentina Foto: Gaceta Marinera

En este sentido, el Ministro Petri aseguró que desde aquella victoria la Armada nunca dejó de servir a la Nación “porque además de llanos, pampas, montañas y valles, la Argentina es un país fluvial y marítimo. Tenemos una zona económica exclusiva con una extensión más vasta que nuestro territorio continental, donde nuestra Armada combate la pesca ilegal en la milla 201″.

Destacó el rol de la Armada en la Campaña Antártica con el rompehielos ARA “Almirante Irízar”, en operaciones con la Armada francesa y las próximas actividades previstas con el portaaviones USS “George Washington” de la Armada de Estados Unidos. “Los desafíos de Argentina son comunes a los demás desafíos del resto de los países de la región, lo que nos orienta a fortalecer cada vez más los lazos con sus Armadas a fin de alcanzar la interoperabilidad, absolutamente necesaria para garantizar el área de seguridad marítima del Atlántico sur como una zona de paz y cooperación”.

Ministro de Defensa, Doctor Luis Alfonso Petri, en el acto central del Día de la Armada Argentina Foto: Gaceta Marinera

Luego transmitió el saludo del Presidente de la Nación, Doctor Javier Milei, “que reconoce el esfuerzo y el compromiso de todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas y, en este día tan especial, el reconocimiento de la tarea que realizan los hombres y mujeres de la Armada Argentina”.

«No hay institución, no hay oficio, no hay profesión, no hay mandato, no hay vocación que demuestre mayor amor por la Patria que el de las Fuerzas Armadas. Sus propios miembros están dispuestos en ese amor a dejar lo más valioso y lo más sagrado que cada uno tiene: su propia vida. Ese amor por la Patria es lo que va a permitir que no fracasemos”, finalizó el Ministro Petri.

Concluidos los discursos, los presentes entonaron la Marcha de la Armada y, adquirido el dispositivo de desfile, se dio inicio el mismo con introducción de la Marcha “17 de Mayo”.

Fuente: Gaceta Marinera y Vía.