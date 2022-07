El próximo domingo 10 de julio a partir de las 11 hs se llevará a cabo en el sector de juegos del balneario Arroyo Pareja, jurisdicción de Puerto Rosales, varias actividades en el marco del festejo por el 124º aniversario de Punta Alta. Entre las mencionadas se encuentra el desfile cívico militar que tendrá a la puntaltense Mónica Biassotti en la alocución y el show del músico Facu Gómez.

En una entrevista del programa Contalo Como Quieras de la radio Fm del Mar (100.1) Mónica contó detalles y además ante la pregunta de la periodista Viviana Montenegro, manifestó sus emociones por ser convocada. Durante décadas, fue la conductora de los actos oficiales del Municipio mientras estuvo a cargo del área de Ceremonial y Protocolo. Además, en el 2021 fue declarada “vecina destacada” por el Concejo Deliberante local. En su carrera trabajó en TV, radio y animadora de cientos de eventos sociales, colaborando con muchas instituciones rosaleñas.

Mónica mencionó, “hice en mi carrera municipal 20 desfiles que eran cívicos militares, pero el de este domingo va a ser desestructurado, distinto, con alegría y música. La gente necesita un poco de ánimo”.

Agregó, “Me enteré hace poco que en abril una persona presentó una nota que pedía que vuelva el desfile, pero quedó en la nada. Rodrigo llegó a casa y me propuso hacerlo y dije lo hacemos, a pesar de mis problemas de salud. Empecé a tener contacto con todas las instituciones que conozco, pero no pensé que habían desaparecido tantas Sociedades de Fomento, Centros de Residentes”.

“Pero el desfile es grande, hay más de 30 instituciones que van a desfilar a partir de las 13 hs y punto con la banda de la Base Naval Puerto Belgrano. Primero me emocioné porque me tuvieron en cuenta y segundo, ya me estaba imaginando la organización. Hice más de 100 llamados telefónicos. No hubo invitación oficial, no es protocolar, es una fiesta. Hasta hoy se sigue anotando gente”.

“Va a ver partes muy emotivas y otras muy alegres. Lo de Facu me emocionó y que él diga que va a estar presente, es un genio. Yo conocí al papá y lo quería mucho. Va a comenzar cantando a las 12 hs”, continuó.