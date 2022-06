La Provincia llamó a licitación pública la obra de construcción del barrio Luz y Fuerza III. La misma abarcará 154 viviendas en Punta Alta. El Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza, Gustavo Mazzaferro dio detalles en el programa Contalo Como Quieras de Fm del Mar (100.1).

“En noviembre de 2021 firmamos el acta acuerdo de compromiso con el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires y se plasma encaminar el expediente a la construcción de las 154 viviendas con un llamado a licitación. En la actualidad vamos a presenciar la apertura de sobres”, explicó el Secretario General del Sindicato Luz y Fuerza, Gustavo Mazzaferro.

En otra parte de la entrevista de la periodista Viviana Montenegro con Mazzaferro se habló sobre la economía actual y el impacto que podría o no tener en la construcción del barrio. “ No es el mejor de los escenarios económicos, pero entendemos que es necesario, porque no es sólo la construcción del barrio sino también del impacto económico para el distrito y la generación de puestos de trabajo directo e indirecto” .

En los agradecimientos el dirigente gremial personalizó los mismos en el concejal del Frente de Todos, Rodrigo Sartori, al Gobernador Kicillof, entre otros.

La concreción del barrio estaba pendiente desde 2007, al respecto Mazzaferro señaló; “Hay que poner en contexto lo que fue pasando en el país. Política y económicamente pasaron cosas que hicieron que no se puedan concretar”. “Son decisiones políticas las que determinan que se pueda llevar adelante este barrio. Casi la totalidad de las casas tienen preadjudicatarios”.

El proyecto contempla la edificación de 154 casas de dos dormitorios en planta baja, en la localidad de Punta Alta, más precisamente en el terreno ubicado en Paso y Puerto Madryn (frente a los barrios Centenario y Albatros XXVII). La obra se implantará sobre los terrenos cedidos por el Sindicato de Luz y Fuerza al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires.

El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano del gobierno provincial publicó LICITACIÓN PÚBLICA - “Construcción de 154 viviendas en Punta Alta”, en el partido de Coronel Rosales, provincia de Buenos Aires. EX-2022-08973409-GDEBA-DPTDIV

Valor de pliego : Pesos cero ($0,00).-

La adquisición de los Pliegos será en forma gratuita , pudiéndose consultar y descargar a través del sitio web https://www.gba.gov.ar y https://www.gba.gob.ar/vivienda/licitaciones.

Presupuesto oficial : $1.119.030.048,98 equivalente a 10.101.372,53 UVIs, considerando el valor correspondiente al día 30/04/2022 ($110,78).

Plazo de la Obra : 365 días corridos.

El registro y las consultas de las empresas deberán efectuarse a través del mail: licitaciones@vivienda.mosp.gba.gob.ar.