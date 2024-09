Fútbol Femenino: victoria de Sporting y empate de Rosario en el torneo de Ascenso

Sporting volvió a ganar y sube en la tabla de posiciones del torneo de Ascenso de Fútbol Femenino que organiza la Liga del Sur.

El rojinegro derrotó como visitante por 2 a 0 a Puerto Comercial y, de mantener el resultado de 1 a 0 en su partido suspendido ante Olimpo, podría ubicarse en puestos de semifinal.

Denisse Ayón y Mía Zamora anotaron los goles para el equipo puntaltense.

En la próxima fecha Sporting será local ante Pacífico de Cabildo.

Rosario no pudo con Olimpo

Las dirigidas por Máximo Puente no pasaron de la igualdad sin goles ante el aurinegro. Rosario no gana desde la primer fecha, mientras que su rival aún no lo hizo en el campeonato.

La próxima jornada las tricolores recibirán a Estrella de Oro.