Coronel Rosales: rechazan y alertan por medida que afectará a los usuarios de garrafas

Una iniciativa promovida por los bloques de Bien Común-FR y Unión por la Patria se hizo eco sobre la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Nación de la Resolución 216/24 por parte de la Secretaria de Energía que eliminó los precios máximos en las garrafas de Gas Licuado de Petróleo. Ahora las empresas podrán definir libremente los costos de estos envases para las cerca de 20 millones de personas que utilizan ese combustible y solo existirán “precios de referencia”, pero sin tope.

“Es una medida que afecta directamente a muchos sectores populares y a los sitios del País en donde no se encuentra extendida la red de gas. Anteriormente el gobierno había intervenido en el costo de las Prepagas, pero en este aspecto que perjudica a muchos vecinos postergados no hubo consideración”, sostuvo el concejal Daniel Medina.

El proyecto aprobado por el Concejo Deliberante hizo hincapié en el actual contexto económico, frente a una temporada climática con temperaturas extremas mayores a los de años anteriores, remarcando el perjuicio particular para los Rosaleños dado que el valor de las Garrafas no está cubierto por el beneficio de Zona Fría y no discrimina positivamente a quienes habitan en sectores con temperaturas más bajas por sobre las áreas más cálidas del País.

Además del reclamo a la Secretaria de energía los concejales Medina y Lisandro Delle Donne informaron que pidieron al Gobierno Nacional que revise la medida atendiendo a la circunstancia geográfica y climática de cada sitio del País y a la extensión efectiva de la red de gas a los efectos de evaluar la equidad de la medida en su afectación a los contribuyentes de acuerdo a sus características particulares de cada Región de la extensión Argentina bajo parámetros científicos, sociales y federales.