Concejales rosaleños reclaman el Fondo compensador del Transporte

Concejales presentaron un proyecto dirigido al Ministerio de Economía de la Nación frente al anuncio de la eliminación del Fondo Compensador del Interior, cuyo fin es que las provincias puedan sostener el transporte público.

El Dr. Daniel Medina del Bloque Bien Común, afirmó que, la quita de dicha compensación – que no se financiaba con emisión sino que era un traslado de recaudación de distintos tributos con el fin de fomentar el uso del transporte público y corregir parcialmente la disparidad de los valores entre el AMBA y el Interior- nos genera un enorme perjuicio como comunidad y limita un proceso de corrección que venía dándose desde 2018 y fue mantenido por dos gobiernos consecutivos de distintos signo político.

“Esta eliminación perjudica directamente a los vecinos y obviamente que nos manifestamos en protesta a la vez que expresamos nuestro apoyo a toda medida administrativa y /o judicial que adopten las provincias en contrario. Si bien se están registrando fuertes aumentos en todo el País la quita de este fondo discrimina a todos los habitantes del interior y las autoridades de transporte deben explicar que harán con esos fondos, dado que lo único que han hecho hasta ahora es castigar a los que habitan fuera del área metropolitana sin dar fundamento de sus decisiones. El Fondo Compensador del Transporte no era la solución a las disparidades que se sufren en el interior, pero su quita profundizará lo que siempre señalamos como negativo”, afirmó

La iniciativa firmada por concejales de Bien Común y Unión Por la Patria también marca la necesidad de que los fondos nacionales que tienen carácter coparticipable (que por ley deben ser dirigidos a las provincias y municipios) deben ser defendidos con carácter federal por fuera de toda consideración partidista.

“La Nación no puede incumplir con las leyes que garantizan el financiamiento de las Provincias. No se puede gobernar por encima de la ley y en función de represalias. El fondo compensador del transporte como lo que ocurre con el Fondo de incentivo docente, son recursos dispuestos por ley, que benefician directamente a muchas familias y que no se financian con emisión, sino con diferentes tributos que paradójicamente no han sido eliminados. Los recursos de los vecinos deben ser defendidos por sobre cualquier otra cuestión o diferencia”, finalizaron desde el vecinalismo.