Así será la actividad comercial durante el feriado en Coronel Rosales

La Unión del Comercio la Industria y el Agro de Punta Alta (UCIAPA), realizó su habitual encuesta en víspera de feriado sobre la actividad comercial el la ciudad.

En esta oportunidad los datos arrojaron que el día lunes el 90% de los comercios cerrarán sus puertas.

Para el martes se espera que el 58% de los establecimientos tengan actividad normal.

Desde la Asociación de Empleados de Comercio, remarcaron que los trabajadores no están obligados a prestar servicios ese día, mientras que si lo hacen deben recibir un pago adicional y si no asisten el día de trabajo no puede ser descontado.