A 5 años del hundimiento del ARA San Juan: los puntaltenses que formaron parte de la última tripulación

El puntaltense Fernando Villarreal a las 7.30 de la mañana de 15 de noviembre de 2015 dio la última ubicación del submarino ARA San Juan mientras regresaba a la Base Mar del Plata. Nunca volvió.

Villarreal, teniente de navío, no fue el único nativo de nuestra ciudad que integró la última tripulación de la embarcación que quedó en patrulla eterna.

Junto a él estaba el suboficial segundo Daniel Fernández. Dos vidas que Punta Alta, como tantas veces, ofreció a la Armada Argentina y al país.

Fernando era Clase 1979 y Daniel, “el melli”, Clase 1976. Ambos se criaron en nuestras calles. Como la mayoría de los chicos que nacen en Punta Alta, su infancia transcurrió entre nuestras escuelas y clubes.

Uno, Fernando, optó por Comandante Espora y el básquet. Daniel fue a Sporting. En el rojinegro fue arquero de la ´76.

La historia de Fernando

Nació en la Base Naval Puerto Belgrano, el 23 de agosto de 1979.

Hijo de Jorge, también marino y de María Rosa Belcastro, que es referente en el pedido de justicia por los tripulantes del San Juan.

Cursó la primaria en el colegio José Manuel Estrada y en la Escuela Nº 2, y la secundaria en la Escuela Técnica Nº 1.

Se destacó y fue escolta de la bandera en la Escuela Naval Militar en La Plata. Realizó el viaje de fin de curso en la Fragata Libertad. Fue enviado en comisión a Perú como oficial de enlace a la base de submarinos de la marina.

Era teniente de navío y jefe de comunicaciones, estaba casado y era padre de una hija de 3 años. Fue el autor de esa última comunicación del submarino.

La calle interna del barrio Empleados de Comercio desde Guaraní hasta Islas Malvinas lleva su nombre.

Fue ascendido a Capitán de Fragata post mortem.

El teniente de Navío del ARA San Juan, Fernando Villarreal, tiene una calle con su nombre en Punta Alta. Foto: Prensa Municipio

El recuerdo de Daniel

Nació en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, el 14 de diciembre de 1976.

Cursó la primaria en la Escuela N°9 y la secundaria en el ex Colegio Nacional.

Vivía con su familia en Mar del Plata: su esposa Natalia y sus hijas Isabella y Sofía. .

La calle interna del barrio Empleados de Comercio ubicada entre Buchardo y Espora le rinde homenaje.

Fue ascendido a Suboficial Primero post mortem

Su hermana Lorena Paola lo despidió conmovida en su cuenta de Facebook: “Te amo con todo mi ser. Y para toda la vida. Te voy a extrañar, la vida no va a ser la misma sin vos. Pero sé lo que me dirías en este momento: que sea fuerte y que siga adelante. Te fuiste a lo grande; movilizaste al mundo entero porque un alma como la tuya no podía ser menos, no podías irte sin quedar en los corazones de miles de personas. En especial de aquellos que tuvieron el honor de conocerte. Te amo Daniel. Te amo hermano. Adiós”.