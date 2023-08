Violación grupal de Palermo: uno de los acusados afirmó que “no hubo un plan para abusar de nadie”

El inicio del juicio a los seis detenidos acusados de haber abusado sexualmente de una joven de 21 años en febrero de 2022 comenzó este lunes. En ese marco, el acusado más comprometido por las pericias de ADN y por los videos fue el único que declaró para clamar por su inocencia y decir que “no hubo un plan para abusar de nadie”, informaron hoy fuentes judiciales.

Los seis detenidos en el juicio por la violación grupal. Foto: Twitter

La jornada inicial del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 porteño, comenzó con la lectura de las acusaciones planteadas en los requerimientos de elevación a juicio de la fiscalía y la querella. Luego de ello, tras el interrogatorio inicial, solo uno de los acusados, Ángel Pascual Ramos (24), aceptó hacer una breve declaración, aunque sin contestar preguntas.

”Yo los conocía previamente, no abusé de nadie y no hubo un plan para abusar de nadie”, fueron las tres frases que Ramos dijo ante los jueces, según confiaron las fuentes. Ramos es uno de los más comprometidos en la causa, ya que los videos lo identifican como el primero en abusar de la denunciante en el asiento delantero del auto, y su perfil genético fue identificado no solo en el líquido seminal hallado en la ropa interior y en los hisopados practicados a la víctima, sino también bajo las uñas de la chica, lo que para fiscalía indica que esta se resistió al acto sexual y llegó a rasguñarlo.

En tanto, las fuentes revelaron que hoy ninguno de los otros cinco acusados quiso dar por el momento su descargo sobre el hecho. Ellos son Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián “TH” Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24), todos -al igual que Ramos-, con prisión preventiva.

El TOC 14 pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, cuando comenzarán a declarar los testigos y una posibilidad es que la propia víctima -en caso de estar en condiciones-, pueda brindar su declaración ante los jueces que se analiza si será presencial pero sin la presencia de los acusados en la sala, o de manera remota. Esta mañana, en el ingreso a los tribunales de Lavalle 1171, el abogado querellante, Hugo Figueroa, aseguró a la prensa que espera que todos terminen condenados. ”Hay una participación necesaria de todos ellos. Entendemos que sin el accionar de cada uno de ellos no hubiera llegado al desenlace final esta situación”, afirmó Figueroa y agregó: “Cada uno tuvo un rol preponderante”, en el que “hubo dos autores y el resto son partícipes necesarios”.

”Consentimiento (de la víctima) no pudo haber porque no estaba en condiciones de haberlo dado. Tenemos los (exámenes) toxicológicos, los testimonios y las imágenes que no podía mantenerse erguida en una silla”, aseguró.

El abogado querellante señaló que fue “un año complejo” para la joven, quien “está siendo atendida por un equipo multidisciplinario, con psicología, psiquiátrica”, ya que vivió “una situación que requiere de mucha asistencia y contención”.

Los nuevos videos que complican a los acusados de la violación grupal en Palermo.

Los seis acusados llegan como presuntos coautores de un “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas” -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con “lesiones leves” -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo sea detenido por la Policía de la Ciudad.

El hecho ocurrió el feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, en la calle Serrano al 1300, en la zona de Palermo Soho, donde una pareja de panaderos y otro vecino intervinieron al ver que dentro de un auto Volkswagen Gol estacionado junto a la vereda abusaban en grupo de una chica.

Las claves del caso fueron los múltiples videos de cámaras de seguridad que registraron todo el derrotero del grupo con la víctima, el relato de la propia joven que dejó en claro que nunca dio el consentimiento y el de los testigos que la auxiliaron.