Rolando Omar Villafañe es el nombre de una nueva víctima asesinada a balazos en la provincia de Buenos Aires, en esta oportunidad en la localidad de Caseros.

Marcharon pidiendo Justicia por Rolando Omar Villafañe, el empresario asesinado por delincuentes en Caseros. (Foto / Clarín)

Villafañe murió de dos balazos, al llegar a tirotearse con cuatro delincuentes que lo asaltaron en su fábrica. Su mujer Ana y sus hijas piden justicia por la muerte de su familiar.

Quién era Rolando Villafañe, el empresario asesinado

Tenía 61 años y era un trabajador de clase media, además de esposo, padre y abuelo. Sus seres queridos lo llamaban “Roli”. Tenía dos hijas junto a su mujer, con la que estaban juntos desde la escuela secundaria, cuando eran adolescentes.

Su lugar de residencia era a pocas cuadras de su negocio, en la localidad de Caseros, Partido de Tres de Febrero. La fábrica de Villafañe está situada en la calle Ángel Pini 5445, entre las calles Martín de Álzaga y Spandonari. Allí comercializaba productos de algodón.

Sus familiares se movilizaron pidiendo justicia por su muerte y una de sus hijas, Julieta, resaltó: “Por favor, pidamos justicia. No me lo van a devolver nunca más”.

Cómo fue el asesinato de Rolando Villafañe

Según trascendió, Villafañe llegó con su camioneta a su fábrica de productos de algodón por la madrugada. Al momento en que activó la apertura del portón de la misma, pasó un automóvil negro, modelo Peugeot 208.

A los pocos segundos, este auto volvió al lugar y de él bajaron cuatro delincuentes armados con intenciones de entrar a la fábrica.

Así, los criminales lo interceptaron, y Villafañe decidió sacar su propia arma que tenía por seguridad y empezó a disparar. Los ladrones respondieron y en el intercambio de la balacera, el empresario recibió dos impactos en el abdomen.

A causa de esos disparos en el abdomen de Villafañe, murió luego de ser trasladado a un sanatorio.

Todavía la Policía Bonaerense no pudo identificar a los sospechosos y la causa está a cargo de la fiscal Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 de San Martín.

Cabe destacar que el auto donde viajaban los criminales fue encontrado en Ramos Mejía. Las autoridades se encuentran analizando las cámaras de seguridad.

El testimonio de una de las hijas de Rolando Villafañe

“Mi papá era un laburante, no se lo merecía”, dijo una de las hijas del empresario asesinado, Julieta, entre lágrimas.

“Estos n... de mierda me lo mataron. No me lo van a devolver nunca más”, continuó.

Respecto del arma que Villafañe usó para defenderse, su hija declaró: “Era todo legal. Él se defendió, defendió su fábrica y a su familia”.

“Plagaron Tres de Febrero de cámaras, no puede ser que no aparezcan. Me llaman para darme el pésame y a mi ¿quién me lo recupera?”, dijo notablemente conmovida y ofuscada.

Para luego detallar un poco más sobre el trabajo de su padre: “Mi papá se venía a laburar 12.30 de la noche y se volvía a casa a las 16.00. No es justo”.