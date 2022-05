Una nueva broma con brownies “locos” terminó mal y, otra vez, un grupo de personas debieron ser internadas por intoxicación. Esta vez, el hecho ocurrió en la localidad de Lanús, cuando un joven de 17 años decidió compartir con sus compañeros este postre con marihuana y varios comenzaron a descomponerse.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana, en un colegio de la zona de Villa Caraza, en Lanús Oeste, cuando los alumnos comenzaron a entrar en la jornada escolar. Allí fue cuando el adolescente comenzó a compartir sus brownies con marihuana a sus compañeros y, una vez que llegaron al aula, varios comenzaron a sentirse mal y se descompusieron.

Los brownies fueron ingeridos antes de entrar a clase y, una vez en el aula, varios alumnos comenzaron a sentirse mal y a descomponerse.

La institución no realizó ningún comunicado, pero ya tendrían identificado al joven que llevó la preparación. “El que trajo los brownies es un chico de 17 años y creemos que no le avisó a los otros que tenía marihuana adentro”, comentó una docente a Infobae.

De hecho, algunos de los testigos se refirieron a la situación que sucedió en un Call Center de Córdoba, con un joven que invitó a sus compañeros de trabajo, e incluso su jefa, una porción de brownies que contenían marihuana y generó una intoxicación en todo el área.

Los afectados son siete alumnos del Instituto San Francisco de Asis en Lanús, que concurren al sexto año “B” de esa institución. De acuerdo a lo que relató otra de las testigos, los alumnos comieron la preparación antes de entrar a la case y después comenzó a verse los efectos de la preparación. “Gritaban enfervorizados, deliraban, vomitaban, algunos llegaron a pararse sobre los bancos, pero no aguantaron y se desvanecieron”, relataron.

Fachada del Instituto San Francisco de Asís. El episodio con el brownie habría sucedido por la mañana antes de ingresar Foto: Google Street View

“El brownie loco”, como lo llaman los jóvenes es un budín relleno con manteca de cannabis que contiene THC (Tetrahidrocannabinol) cuya receta está a la mano de cualquiera en internet. Esto fue alertado por las autoridades del Municipio, que se vio preocupado porque no hubo denuncia desde el Colegio.

“Como es un colegio privado nosotros no hemos recibido denuncia ni en el Consejo Escolar, ni via SAME ni via policial. La verdad es que es un hecho grave y vamos a ir al establecimiento y preguntarles a las autoridades qué pasó, queremos interiorizarnos de la situación”, comentó Diego Kravetz, secretario de Seguridad de Lanús.