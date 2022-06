Un intento de femicidio fue el que sufrió una mujer a manos de su expareja en la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, el domingo pasado. La víctima recibió el ataque cuando fue a buscar sus cosas a la casa que compartía con el hombre.

El agresor quedó internado y con custodia policial.

Gracias a la ayuda de sus vecinos, que lograron retener al atacante tras propinarles golpes, la mujer logró escapar del agresor, su expareja, que intentó asesinarla.

¿Cómo se dio el intento de femicidio?

El hombre, Luis Alberto Gómez, de 37 años, apuñaló a la mujer, Gabriela Núpez, de 31, y luego intentó quitarse la vida, en el momento en que ella fue a retirar las cosas de la casa que compartían cuando estaban juntos.

“Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie”, fueron las palabras amenazantes del hombre, segundos previos a atacarla apuñaladas por la espalda.

Acto seguido, Gómez quiso suicidarse, tratando de clavarse el cuchillo en su propio pecho, pero no logró su cometido y alcanzó a sobrevivir. Quedó internado y detenido.

Cabe destacar que Gabriela Núpez les confesó a los investigadores que ya había advertido ciertas actitudes de violencia por parte de Luis Alberto Gómez. Motivo por el cual había optado por romper la relación de pareja con él, y allí le comunicó que volvería a su casa de Lomas de Zamora, junto a su exesposo y sus hijos.

“Ella pudo contar que había sido víctima de violencia por parte de Gómez y que producto de esa situación en alguna oportunidad se fue a atender en el hospital, aunque aclaró que no se animó a hacer la denuncia penal”, fue el comentario que realizó una fuente judicial a Télam.

Los detalles del intento de femicidio dan cuenta que alrededor de las 14.30 h. del pasado domingo, la mujer fue a la casa de Gómez, situada en la calle Entre Ríos al 1.400, con el objetivo fijo de retirar sus cosas.

En ese momento, el futuro agresor intentó convencerla de que se quede y que retomen la relación, acción que Gabriela rechazó, iniciándose una discusión entre ellos.

Acto seguido, Gómez se dirigió a la cocina y regresó con un cuchillo, pero la mujer no llegó a ver el arma blanca. A posteriori la abrazó y le dijo la fatídica frase: “Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie”. Luego la apuñaló por la espalda.

Gabriela logró zafarse, pero resultó herida y muy ensangrentada, y salió huyendo de la casa, para pedir ayuda a los vecinos. Inmediatamente, varios de ellos se acercaron al lugar y retuvieron a los golpes a Gómez, para luego llamar a la Policía. Cabe destacar que el atacante intentó huir en bicicleta.

Tras la llegada de las fuerzas de seguridad, lo encontraron a Gómez tendido en la cama y con el cuchillo al lado. Y ante la presencia de ellos, comenzó a darse nuevas puñaladas en su pecho, cerca del corazón.

La mujer fue trasladada al hospital Petrona V. Cordero de San Fernando. El agresor también fue llevado a esa misma institución sanitaria. Cabe destacar que Gabriela se encuentra fuera de peligro, con heridas en su omóplato izquierdo. Mientras que Gómez está en grave estado de salud, en terapia intensiva y además cuenta con custodia policial.

El hospital Petrona V. de Cordero, de San Fernando, donde la víctima y su agresor fueron derivados. Foto: TN

El caso quedó en manos de la fiscal Karina Bianchi, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) que está especializada en Violencia de Género de la localidad de San Fernando.

Se prevé que Gómez quede imputado por el delito de “tentativa de femicidio”, por el cual se estima una pena de entre 10 a 15 años de cárcel.