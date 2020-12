La abuela de 74 años que fue dada por muerta y revivió justo antes de ser llevad a la morgue recibió el alta. Una vez que salió del Hospital, Lucia Cabral, le dedicó unos minutos a la prensa y expresó: “Yo pensaba no volver más, pero acá estoy sentada en esta silla gozosa de felicidad”, manifestó luego el nosocomio.

Asimismo agregó “Me siento muy bien porque por lo que ellos me contaron, para mí esto es un milagro de Dios. La verdad que no pensaba volver más y acá estoy”, admitió la mujer.

Lucia también aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a todos los que conocieron su historia. “Que la gente se de cuenta que Dios existe y que sin el poder de Dios no somos nadie. Con el poder de Dios somos todo. Me fui y acá de vuelta estoy sentada en esta silla y gozosa de felicidad y espero que todos escuchen y sepan que sin Dios no somos nada”.

Lucia Cabral, la abuela de 74 años que fue declarada muerta y que revivió rumbo a la morgue

También agradeció al personal medico: “No me puedo quejar porque todos me atendieron muy bien, médicos, enfermeros; hasta me bañaron”, contó.

Una de las personas que más la acompañó en todo este tiempo fue Carolina Quian, su hija, quien expresó, visiblemente emocionada: “Le digo a la gente que honre a sus padres, es el primer mandamiento con promesa de Dios para que nos vaya bien y tengamos larga vida en la tierra”.

La abuela fue recibida por sus nietos y juntos preparan el festejo de su próximo cumpleaños, que es el próximo 23 de diciembre. “Las invite a las enfermeras pero no se si van a ir, espero que si vayan. Pero muchísimas gracias les agradezco de todo corazón”, expresó.