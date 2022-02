El cuerpo de la mujer en cuestión fue hallado dentro de su hogar, sobre la avenida Bustamante de Posadas. El hallazgo lo protagonizó el hermano de la fallecida, luego de que este rompiera el vidrio de la ventada del hogar debido a que ella no constentaba sus llamadas telefónicas.

La mujer de 40 años fue identificada como María Mirta Barchuk y, en principio, no presenta signos de violencia. No obstante, el juez de Instrucción 2, Juan Manuel Monte, ordenó autopsia para avanzar en la investigación.

El 911 fue alertado del hecho, luego de que el hombre encontrara el cuerpo. Además, vecinos sostienen que hacía varios días percibían un olor nauseabundo que derivaba del inmueble.

Otro dato que llamó la atención, es que, junto al cadáver de la mujer, se encontraba una perrita muerta.En el lugar, trabajaron efectivos de la comisaría Decimoséptima y Policía Científica de la Unidad Regional I y la zona quedó preservada para realizar las pericias correspondientes.

Pedro, testigo que acompañó a los policías, aseguró que “fue una sorpresa desagradable”, la hallaron muy descompuesta y con un olor nauseabundo. “Para mí es como una muerte natural, por como quedó el cuerpo” sostuvo el vecino.

Además, contó que la mujer tenía coronavirus antes de fallecer, y anteriormente ya se había infectado con la enfermedad. “No solía reunirse con los vecinos, tenía las puertas cerradas y recibía la mercadería para el local por la parte trasera del terreno” dijo otro de los vecinos consultado.

Asimismo, relató que cuándo se encontraba en su vereda, notó que en el momento en el que abrieron las puertas del inmueble el olor se esparció aun mas por el barrio. Por este motivo, incendiaron hojas secas de los árboles con el fin de repeler el hedor nauseabundo.

Por otra parte, manifestó que los vecinos creían que María Mirta Barchuk estaba de vacaciones, ya que hacía varios días no la veían y tampoco abría el comercio. Sin embargo, dijo que, al ser una mujer que no socializaba frecuentemente con los demás, y que siempre mantenía el inmueble cerrado, no se alertaron hasta el momento en el que sintieron el fuerte olor que emanaba el lugar.

Fuente: Misiones Online