El pasado 1 de febrero, en la intersección de las avenidas Tulo Llamosas y Las Palmeras, en el acceso al barrio A 3-2 de la ciudad de Posadas, una motociclista fue chocada por un vehículo mientras esperaba en el semáforo. La secuencia fue captada en vídeos de seguridad donde se ve como el auto impacta a la moto y huye del lugar, cruzando en rojo.

Si bien el hecho sucedió hace días, lo sucedido se dio a conocer hoy y causó indignación, ya que el conductor del vehículo jamás asiste a la motociclista, que afortunadamente no tuvo lesiones de gravedad. Pero que lamenta enormemente los daños ocasionados al motovehículo, ya que es su fuente de trabajo.

El conductor continúa prófugo y Beatriz Piñeiro, víctima del accidente vial, comentó a medios locales que todavía no tiene respuestas de la Justicia y no ha recibido novedades sobre su caso, ni del conductor que se dio a la fuga.

Según relató la mujer, se detuvo en el semáforo donde fue embestida por el automóvil. Este se dio a la fuga a baja velocidad dejándola con una herida sangrante en la pierna izquierda. “Pensé que iba a regresar y ayudar pero no, me hizo sentir que era nada”, expresó.

Comentó que los demás transeúntes no acudieron inmediatamente a asistirla; luego de un par de minutos brindaron su ayuda mientras se acercaba un móvil policial. “Bajé los pies, no lo vi llegar, se me vino el auto encima, fue un milagro”, agregó.

“No sé nada de la persona involucrada, sólo registré la placa que es VTF757, un Renault Megane con tres personas, el conductor tenía alrededor de 50 a 60 años y llevaba un tubo de oxígeno en el baúl abierto”, detalló, información corroborada por testigos. “Hice la denuncia en la Comisaría Seccional Décima pero no tuve datos hasta que apareció el video que vi ayer”.

La motocicleta, que constituye no solamente el medio de transporte sino también de trabajo de la mujer, tiene daños importantes externos y en el motor. “Mi hermana me prestó otra para realizar mi trabajo pero conduzco mirando hacia atrás todo el tiempo sintiendo miedo constantemente”, finalizó.