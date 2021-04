Fernando Nicolás Barrios era un joven de 16 años de la localidad de Posadas quien falleció tras ser apuñalado en el cuello en la vía pública en un aparente intento de robo de un celular el pasado 30 de marzo en el barrio San Francisco de Asís de Posadas a pocas cuadras de su casa. Esta mañana, familiares y amigos del menor manifestaron frente al Palacio de Justicia, en reclamo del esclarecimiento de la causa.

Un menor de 15 años fue demorado y puesto a disposición de la Justicia por el hecho. Posteriormente fue entregado a sus progenitores y permanece al resguardo de sus padres. Deberá declarar en las próximas horas en la causa, ante el Juzgado Correccional y de Menores.

Esta mañana los manifestantes cortaron el tránsito sobre la avenida Santa Catalina y Centenario de Posadas, reclamando “el total esclarecimiento de crimen”. Quien encabezó la protesta fue la madre de la víctima Carolina Barrios.

“El asesino no estuvo ni 24 horas detenido. La jueza Leiva lo liberó por no tener antecedentes y ser menor de edad. Mi hijo se defendió hasta lo último, murió desangrado, agonizó, yo como mamá no tengo palabras, no voy a encontrar consuelo jamás, pido justicia y que la jueza tome las medidas correspondientes”, exclamó Carolina, madre del fallecido en conversación con Radio Activa.