El gobernador de Misiones fue víctima de hackeo y suplantación de identidad.

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad fue víctima de hackeo y suplantación de identidad, hecho que está siendo investigado por el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa de espionaje a jueces de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo a los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó la detención de cuatro persona y hasta el momento, se han realizado tres detenciones el pasado lunes, mientras que la cuarta persona se entregó ayer por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002, según trascendió.

La investigación se centra en determinar si existió una asociación ilícita dedicada a hackear los teléfonos celulares de jueces involucrados en casos claves, así como a suplantar su identidad para cometer delitos en su nombre.

El gobernador misionero se ha abstenido de hacer declaraciones para no entorpecer la investigación, pero ha confirmado la existencia de la causa y que todo el proceso se lleva a cabo en Buenos Aires .

Uno de los imputados en este caso es Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, un joven misionero que ya estaba siendo investigado por el hackeo de celulares de jueces y funcionarios. El sospechoso, de 22 años, aseguró su defensa al medio Infobae y explicó que no fue encontrado durante un allanamiento debido a que se encontraba en camino hacia Buenos Aires para ampliar su declaración indagatoria ante la justicia porteña. El joven prometió entregarse ayer por la mañana en los tribunales de Comodoro Py y así lo hizo.

“Yo metí la pata, pero no sabía de quiénes eran los teléfonos. Ni me fijé. De política no sé nada”, declaró Nuñes Pinheiro a Infobae, al llegar acompañado de sus abogados Sebastian Noguera y Marcos Kapko a Comodoro Py 2002.

Las tres personas que ya fueron allanadas y detenidas serán interrogadas en las próximas horas. Las primeras declaraciones indagatorias serán a Nuñes Pinheiro y a Zanchetta, un ex policía quien fue detenido en Junín después de descubrirse que había solicitado información sobre los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, entre otros, días antes de las denuncias por el hackeo de sus celulares.

Fuente: Infobae