Víctor Hugo Álvarez, Director de la Juventud de Posadas confirmó que están en diálogo con alumnos de escuelas y colegios para organizar una nueva edición de la Estudiantina en Posadas. Durante el 2020 el festejo no se realizó por la pandemia de coronavirus y este año, con los protocolos necesarios, los jóvenes podrán disfrutar del encuentro.

“Es la primera fiesta que vamos a hacer en el Autódromo de Posadas. Tuvimos una reunión en Costa Sur en el picnic de la primavera y nos conectamos con ellos para ponernos a disposición con un trabajo en conjunto de la Municipalidad y la Subsecretaria de la Juventud y les propusimos encarar una estudiantina especial”, contó Víctor Hugo Álvarez, Director de la Juventud de Posadas.

La Estudiantina tendrá una edición especial, ya que por el poco tiempo de preparación, no será una competencia tradicional entre los colegios. Será un encuentro entre los estudiantes de la ciudad y la convocatoria que se podría llevar a cabo en el autódromo.

“Va a ser sin competencia y la idea es compartir, conocerse y hacerse amigos. Va a ser importante porque los chicos se van a poder expresar y divertir”, contó Víctor Hugo Álvarez.

Confirmado: en octubre, regresa la Estudiantina a Posadas. Misiones Online

“El año pasado no pudimos hacerlo porque no era el momento y ahora que tenemos las posibilidades ponemos todo a disposición para que ellos organicen su fiesta. Ponemos el lugar a disposición y como el Anfiteatro se está renovando, la opción es el autódromo y haremos las gestiones para que el traslado no sea un inconveniente”, agregó.

La fecha tentativa sería a finales del mes de octubre y trabajaran con el Ministerio de Salud de la provincia para establecer un protocolo sanitario.