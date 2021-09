Carlos Fernández, del Frente Renovador, fue el candidato más votado en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), logrando casi los 200.000 votos. Sin embargo, el Frente Juntos por el Cambio fue la fuerza política más votada, logrando un total de 243.295 votos al cierre de esta edición y con un 40,24% de los sufragios totales.

Con respecto a esto, el precandidato y actual intendente de Oberá, en una entrevista con medios locales de Posadas, declaró que “no estamos aliados a ningún espacio nacional y los votos que tenemos, son reales, no producto de una interna” y aclaró además que “seguimos con el concepto misionerista”

E precandidato defendió la construcción de su espacio, “donde no tenemos internas y lo definimos con consenso y diálogo” agregó con respecto a los resultados de las PASO en Misiones, que “la gran diferencia entre nuestro espacio político y el resto es que nosotros no hemos competido en ninguna interna. Nuestro caudal de votos es ese, real. Ahora hay que ver cómo comenzamos esta campaña nuevamente porque ahora sí, entramos al verdadero debate provincial de quiénes serán los candidatos ganadores en noviembre”.

“Nosotros seguimos con el concepto misionerista, donde nuestra independencia en el Estado nacional va a ser firme, tenemos las convicciones totalmente claras. Tenemos la seguridad de qué debemos defender, qué vamos a discutir en estas asimetrías con Nación”, sostuvo el actual jefe comunal de Oberá. “Es claro el programa de trabajo del Frente Renovador de la Concordia Social”, afirmó.

Para Fernández, la lectura del acto eleccionario, “mostró que son guarismos muy similares a los del 6 de junio, donde se definieron las candidaturas provinciales. Tenemos que ajustar porque no está todo bien. No podemos celebrar un triunfo contundente en estas elecciones, porque simplemente es unas PASO donde no tuvimos internas” sostuvo el funcionario.

Con el 32,66% de los votos, Carlos Fernández irá a las elecciones de noviembre “con el concepto misionerista” Norte Misionero

Remarcó además que “Acá hubo consenso a pesar de todos los partidos que conforman el Frente Renovador, hubo diálogo por encima de todo donde se habla de compromiso, tenemos lealtad y un ordenamiento dentro de nuestro espacio”.

“Esa es la gran diferencia con las internas que tuvieron Juntos por el Cambio y el Frente de Todos” dijo contundente. “Cuando se consumen medios nacionales, se confunde al misionero y eso es lo que intentamos que el misionero entienda, que en estas elecciones estamos definiendo el destino de Misiones, no uniéndonos ni a Juntos por el Cambio ni al Frente de Todos”, señaló.

Fernández subrayó que en El Frente Renovador “podemos tener alianzas con temas estratégicos del gobierno nacional, pero no estamos alineados. Tenemos muchas diferencias con el Frente de Todos. Ya sabemos cómo nos trataron a los misioneros”.

Aseguró que “el país entero está dando una mirada a los espacios provincialistas en defensa de la federalización e igualdad de oportunidades”.

“El Frente Renovador sacó 197 mil votos reales, concretos. A partir de ahí Juntos por El Cambio hace una sumatoria, pero el primero de ellos sacó 70 mil votos nada más” indicó Fernández.

Añadió además que “estas PASO no deben existir, porque no tienen que existir las internas. Necesitamos respuestas diferentes del Estado nacional, no esto que no entiende el misionero, que no entienda la mayoría de los misioneros”.

Por último, manifestó que “la gente no tiene tiempo para analizar los espacios políticos, analizan el día a día, el trabajo y queda demostrado en Misiones que la gente tiene otros anhelos, otros sueños.