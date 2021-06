Es así que, el Gobierno de Misiones, negociará con propietarios de clubes y gimnasios deportivos para que habiliten cupos de entrenamiento gratuito para jóvenes de entre 12 y 17 años de toda la provincia.

Este Programa de Becas, impulsado por el Ministerio de Deportes, para deportistas y gimnasios, se hace con el objetivo de que adolescentes y jóvenes de Misiones puedan entrenar con todos los elementos necesarios para que alcancen sus metas.

Con respecto a eso, Mariana Michels, propietaria del gimnasio Kinetic, señala que esta iniciativa “ayuda a los gimnasios, a los propietarios, que pasaron muy mal con el tema de la pandemia el año pasado, y lo que hace es permitir tanto al propietario del gimnasio adquirir ese dinero, como a las personas tener el acceso a un gimnasio”.

Destacó también la relevancia que tiene el Programa de Becas “Creo que es importante para la gente, sectores de la población como chicas deportistas que no tienen acceso a un gimnasio, que no tienen acceso a un profesional que les arme una rutina, a una nutricionista que les ayude con la alimentación. Que vayan a jugar y tengan todo ese equipo de trabajo atrás, me parece fundamental”