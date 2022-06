El conductor Alejandro “Marley” Wiebe continúa viajando y preparando contenido para su programa de televisión “Por el Mundo”. En esta ocasión, llegó a Misiones junto a la influencer Sofí Morandi, el personal de la productora y su hijo Mirko.

Durante el fin de semana estuvieron recorriendo la costanera de Posadas y fue entrevistado por Canal 12. “Estamos haciendo un recorrido por todo Misiones y mostrando la provincia”. Después detalló parte de la propuesta del programa: “vamos a recorrer un poquito todo”. Quienes caminaban por la Costanera los reconocieron y ambos accedieron amablemente a sacarse fotos con las personas.

Marley comentó: “Conozco Posadas hace un montón, hace como dos décadas y media habré venido la primera vez y la vi muy cambiada. Me encanta la parte de la Costanera. La otra vez fui a una parte de playa que había”. En noviembre del año pasado estuvo acompañado por Lizy Tagliani y, en aquel momento, recorrieron las Cataratas del Iguazú, los saltos del Moconá, San Ignacio, Santa Ana, entre otras localidades disfrutando de la provincia y de la gastronomía local. También trasmitieron en vivo para todo el país.

Mientras disfrutaba del sol de Misiones, Marley habló de Mirko y sobre cómo lleva adelante el trabajo, los viajes y la paternidad. “Está buenísimo porque él a temprana edad conoce un montón de lugares”.

Alejandro “Marley” Wiebe estuvo en Misiones. Foto: MOL

Inmediatamente narró una anécdota de su hijo. “Se le mezclan algunas cosas. Recién estábamos ahí (señala la escultura de Andresito) y mira una antena que está allá atrás y me dice mirá allá está la torre Eiffel. Me parece que no, está un poco más lejos la torre Eiffel, pero bueno ya con cuatro años tiene el pasaporte lleno de sellos y le encanta venir a Misiones porque esta es la tercera vez que él viene”.

Marley contó la reacción de Mirko al saber que volvía a Misiones. “Le encantan las Cataratas. Cuando le dije, dijo sí quiero volver a ver las Cataratas. Le fascina la cantidad de agua”.

El conductor destacó la belleza de nuestro Patrimonio de la Humanidad y una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. “Yo no sé si realmente ustedes se dan cuenta, pero tienen un lugar que es único en esta provincia, que es único en el mundo. Hay Cataratas en otras partes del mundo, pero nada se acerca a esto”.

Finalmente hizo una recomendación. “Yo al que no conoce Misiones le diría eso, que tiene que aprovechar y recorrer toda la provincia. Me encanta, la verdad es que tiene muchos lugares que están muy buenos, hay que conocerlos todos”.