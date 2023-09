Una mexicana reveló que tomó mate por primera vez y le dio “la pálida”: “Náuseas y mareos”

Videos de todo tipo se viralizan en redes sociales, en especial en TikTok. Recientemente, han ganado mucha popularidad los que cuentan “storytimes”, es decir, aquellas experiencias de los usuarios relatando algo que les sucedió.

Ese fue el caso de una joven mexicana que ganó miles de visualizaciones contando con honestidad cómo fue su traumática experiencia tomando mate por primera vez. Bajo el usuario @alexaacmpp, la chica explicó: “Fui al supermercado y vi que justo había yerba mate, así que compré”.

“Mi novio se adentró en el mundo del mate y me acordé de todas las cosas que tengo para poder tomarlo yo”, comentó, y ahí reveló: “La verdad que la primera vez que tomé mate me dio ´la pálida del mate’, pero realmente me gusta. El sabor y el efecto que tiene en mí Entonces, voy a prepararlo”.

Mientras realizaba todo el proceso, contó que el mate le generó intriga desde que un amigo argentino la incentivó a probarlo. También contó que su recipiente de calabaza tenía un hongo, por lo que tuvo que improvisar un poco con otro recipiente.

“Es una grata experiencia. Es el primero que me sirvo en mucho meses y la verdad que quedó bastante bien”, dijo, orgullosa con su creación.

Aunque ahora ya está acostumbrada al mate y ya no padeció el efecto de “la pálida”, los usuarios repararon en ese detalle. “¿Qué se supone que es la pálida del mate? Siendo argentina no escuché ese término en mi vida”, quiso saber un internauta, y la mexicana respondió: “Es cuando te da una sensación de estar ebria, a mí me dio náuseas, mucho mareo y como calor. Me pasó después de tomar tres termos”.

“Qué placer ver a alguien extranjero de Argentina que prepare tan bien el mate”, “la primera vez que veo a alguien que no es argentina preparar un mate tan bien”, “mexicana que toma mate, mexicana que se respeta”, fueron otros de los mensajes que le llegaron.