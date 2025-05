Un tiktoker encontró departamento gracias a Icardi y la China Suárez: el insólito motivo

Un joven tiktoker contó en su cuenta de esa red social cómo fue que gracias a Mauro Icardi y la China Suárez consiguió alquilar el departamento de sus sueños en el barrio donde siempre quiso vivir.

Ezequiel, el nombre detrás de la cuenta de Instagram “Cueva Memera”, habla del “efecto mariposa” y de cómo una pequeña acción puede dar resultados random pero muy deseados.

El chico cuenta que a principios de año la búsqueda de departamento se le había vuelto imposible: o eran monoambientes que no valían lo que le pedían o las condiciones se le hacían imposibles. “Te piden un pelo de Flavio Mendoza o una foto con Laura Ubfal”, bromeaba el joven.

El caso es que en medio de su preocupación ocurrió un hecho inesperado que sacudió a la farándula, a las redes y a la sociedad en general: Mauro Icardi y la China Suárez blanqueaban su romance y se convertía en una de los posteos más likeados y comentados de ese momento. La primera foto juntos superó ampliamente los 4 millones de “me gusta”.

Oportunidad en medio de la crisis

Ezequiel tuvo en cuenta aquel momento viral de la flamante pareja. “Cuando salió la primera foto de ellos juntos fue lo más viral que pasó en la Argentina en los últimos años", consideró.

Entonces, se le prendió la lamparita: “En la segunda foto que subieron juntos dije ‘bueno, tengo que aprovechar, esta es mi oportunidad’. Yo estaba buscando alquiler en CABA, dueño directo y comenté: ‘Busco depto para alquilar, dueño directo’. El comentario tuvo bastantes ‘me gusta’ y me habló bastante gente. Yo literalmente no lo podía creer”.

El comentario que terminó con una mudanza

Y continuó: “Me habló una seguidora y me dijo ‘tengo este departamento’. Me mandó fotos y fue el primer departamento que vi. Lo primero que veo si me gusta, ya está. Dije ‘quiero este departamento’, encima en el barrio que siempre quise vivir...”.

“A veces las mejores cosas, las cosas que más deseamos, aparecen en el lugar menos pensado. Estoy muy feliz, muy feliz. Un comentario terminó con una mudanza. El efecto más mariposa de todos”, reflexionó el tiktoker.