“Perdieron una guerra y se creen italianos”: el polémico discurso de los chilenos contra Argentina

Tras el bicampeonato de la Selección Argentina en la Copa América 2024 realizada en Estados Unidos, uno de los futbolistas argentinos, Enzo Fernández, realizó un LIVE en Instagram festejando con sus compañeros y los cánticos provocaron eco a nivel mundial, debido a los dichos racistas que contenía en la letra.

Enzo Fernández en el centro de la polémica Foto: gentileza 20minutos

El cántico que se viralizó de Enzo Fernández tomó repercusión en todo el mundo, ya que la letra tiene dichos racistas contra Francia. De todas maneras, el futbolista argentina pidió disculpas y aclaró la situación, debido a que múltiples compañeros de su club, Chelsea, lo dejaron de seguir en Instagram y se decepcionaron de su accionar.

Dentro de este contexto, en la televisión chilena para el programa “Not News”, Hassan Akram, panelista del programa, analizó los cánticos racistas que tuvo Enzo, y sorprendió con una conclusión incluso racista. “Yo entiendo a un alemán racista porque son los arios que dominaron, pero ¿un argentino racista? Ellos se creen italianos”, resaltó.

“Yo veo esa cantidad de personas ‘bronceadas’ para decirlo de forma educada, en Francia no entrarían por sus caras sospechosas de latinoamericanos y pobres, y hablan en contra de los franceses, ¿qué se creen? Encuentro a la Argentina entre los países más ridículos que existe en el mundo”, añadió, siendo discriminatorio por los rasgos y el origen del país.

Para finalizar, Hassan se refirió a la Guerra de Malvinas: “La razón por la cual tienen democracia es porque perdieron una guerra, trataron de tomar las islas falkland, y perdieron. ¿Ahora se ponen nacionalistas?”. Además, recalcó que no las llama Islas Malvinas.

El pedido de disculpas de Enzo Fernández

Luego de la viralización del video, Enzo Fernández realizó un comunicado y pidió disculpas a través de Instagram: “Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi Instagram durante las celebraciones con Argentina. La canción incluye lenguaje muy ofensivo y no hay excusas para esas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar en la euforia de nuestra celebración por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”.