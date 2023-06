Pensó que le hacían un descuento por su belleza, se enteró del verdadero motivo y se volvió viral.

No caben dudas que las redes sociales son herramientas digitales poderosas y forman parte de la vida diaria de las personas. Allí, a diario, cientos de videos y fotos e incluso, todo tipo de historias se vuelven virales al punto de trascender en los medios de comunicación.

Hace unas horas una joven acaparó la atención de los internautas. Se trata de una mujer que es clienta frecuente de una dietética en donde un empleado solía hacerle descuento cada vez que ella hacía alguna compra en el establecimiento y el motivo causó furor en internet.

Una joven impactó en las redes sociales al compartir una anécdota personal

Cada vez que este acontecimiento sucedía, el joven le repetía la siguiente frase: “A vos te lo dejo más barato”. Por lo que, para la chica, dicho descuento se lo hacía debido a su belleza pero un día se dio cuenta del verdadero motivo por el cual esta persona solía cobrarle menos dinero y eso la dejó boquiabierta al igual que a los internautas.

En este sentido, hace unas horas, la chica acudió a su cuenta personal de twitter tras llegar a su casa con todos los productos del local gastronómico en cuestión y se le dio por fijarse la fecha de vencimiento de estos para solo descubrir que estaban vencidos.

Fue así como descubrió que en realidad no era su belleza exterior por la cual recibía esta “atención” sino que los productos ya no podían ser utilizados. La anécdota fue acompañada por un divertido meme del pequeño ratón protagonista de la película infantil Stuart Little.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones al tweet no se hicieron esperar convirtiéndose así en los protagonistas de los comentarios. Fueron más de 50.000 personas las que le dieron “me gusta” al posteo que tuvo una gran repercusión.