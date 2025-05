La inesperada reacción de Ricardo Darín al meme que lo muestra como Mafalda: “Lo vi y...”

El éxito histórico y récord de “El Eternauta”, la serie que encabeza Ricardo Darín, lo tiene en el centro de la escena y, fiel a su costumbre, muy abierto a hablar de todo un poco con la prensa.

Darín en la piel de Mafalda: el meme viral

En ese marco, estuvo de visita en el programa de radio Todo Pasa, en donde no solo se refirió a la producción de Netflix sino que analizó como vive este nuevo suceso en su carrera, uno más en la vida de este artista que, entre cientos de premios en su haber, tiene nada menos que un Oscar.

Llevándolo a un terreno más relajado, los conductores del programa le preguntaron si vio uno de los memes más viralizados en los últimos días y que lo tiene como protagonista: el que lo muestra personificando a Mafalda.

La imagen es tan absurda como graciosa y tiene como trasfondo la idea de que todo éxito o potencial éxito argentino debe tener en sus filas a Darín. El caso es que hay una persona a la que no le causó nada de gracia: al propio actor.

Qué dijo Ricardo Darín sobre su meme de Mafalda

Ante la pregunta sobre qué le pareció el meme de “Darín Mafalda”, el actor reconoció haberlo visto, pero su reacción fue inesperada: “Lo vi y no me causó ninguna gracia”.

Las risas estallaron en la mesa, también la sorpresa de que un perfil “remador de entrevistas” como el protagonista de “El Eternauta” asumiera esa negativa.

“¿Pero por qué?“, le consultaron. ”Porque no, hay cosas que me dan gracia y otras que no", simplificó el actor.

“Me lo mandó un amigo mío y casi lo puteo. Podría haber esperado unos 15 días por lo menos (de estrenada la serie)”, agregó. Ya con una sonrisa preguntó: “¿Me puedo enojar?“. Y remató: ”Es que yo prefiero ser Miguelito, toda la vida".