“Futuro Youtuber”, entrega los pedidos con máscara y contó su llamativo sueldo

La cuenta de Instagram y TikTok, @tiempoesoroarg, habla sobre los trabajos de las personas en Argentina y en esta oportunidad entrevistó a un chico llamado Osmael que trabaja de repartidor, es barbero y quiere ser youtuber. El hombre entrega los pedidos con diferentes máscaras en busca de conseguir reacciones divertidas de las personas, y contó cuál es su sueldo.

Cuál es el sueldo del repartidor que quiere ser youtuber

En esta ocasión, la cuenta subió una publicación y habló de todo con el joven. “Actualmente, hago reparto de comida y en la noche hago DiDi Moto o Uber Moto”, y dejó en claro que si puede hacerlo trabaja todos los días. Cuando fue consultado sobre lo que más le gusta de su empleo, respondió: “Ahorita que me compre las cámaras, grabarme, ver la reacciones de la gente. Tengo como 9 de estos diferentes y es muy gracioso, los niños se empiezan a reír. Me gusta también andar en moto”.

Sueldo de repartidor que entrega los pedidos de manera particular

Al momento de revelar las reacciones de la gente, cuando se lo encuentra dijo: “La gente se empieza a reír, los niños se emocionan, me piden fotos, me preguntan si soy youtuber, todavía no lo soy, pero estamos en eso”. Sobre su sueldo comentó: “Es una buena temporada, semanal, trato de hacer 300 o 400 mil pesos. Llego a fin de mes, también soy barbero, trabajo por mi cuenta, soy bar tender”, mostrando así la flexibilidad y la capacidad de adaptación que tiene.

Los comentarios de la gente sobre el repartidor

El video fue publicado en TikTok hace pocas horas, tuvo más de 12 mil vistas y los usuarios aprovecharon para dejar sus comentarios: “Laburas a 2 manos, amigo, un genio! Te vendría genial una cámara 360° para empezar tu canal de YouTube”, “El que no hace plata en Argentina es porque no quiere”, “Compartan la cuenta de Osmael, se ganó un seguidor”,