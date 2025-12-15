Como todos los años, cuando llega diciembre, comienzan los preparativos para las fiestas y es por eso que en las empresas dan la caja navideña a sus empleados. Esta trae comida y bebidas relacionadas con los días festivos. Las redes sociales son el lugar en donde los usuarios cuentan sus experiencias, y los bonos de Navidad no son la excepción.

A medida que reciben sus cajas navideñas, muchos usuarios de las redes suben videos con el “unboxing” de lo que trae. En general, suelen ser varios productos como sidra, vino, turrones, pan dulce, garrapiñadas, budines, confites, entre otros clásicos de la fecha.

Un tiktoker @franiparraguirre que trabaja en Prisma mostró el camino que recorrió para ir a buscar su caja navideña de la empresa y todo lo que tenía adentro. El lugar estaba diseñado como un aeropuerto, donde tenías que hacer el check-in y pasar por varios pasillos hasta llegar a la caja, en este caso era una valija.

Mostró la valija que le dieron de caja navideña

Qué tenía la caja navideña del tiktoker

Según el video, había un montón de valijas de diferentes tamaños. Luego, el tiktoker mostró qué tenía la que le dieron a él y sorprendió con los productos de calidad y en cantidad que obtuvo.

Pan dulce, torta, budines, garrapiñadas, turrones, condimentos, dips, chocolates, aceitunas, alcaparras. En cuanto a bebidas, la caja sorprendió con espumantes, vino blanco, vino tinto.

La caja navideña de la marca venía en una valija grande y adentro sorprendía a los empleados con la cantidad de productos. El video se volvió viral y es un clásico de la época, donde los usuarios comparten su experiencia sobre los productos que reciben o no y qué trae adentro cada año.

Esto abre el debate sobre qué empresas tiene la mejor caja navideña para sus empleados y cuánto cuesta en cada sector, es decir, lo proporcional al sueldo.