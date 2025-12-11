Por Las Redes / Viral

Fue a encontrarse con su “cita de Tinder” y lo esperaba su esposa: la reacción quedó grabada

La mujer creó un perfil falso bajo el nombre “Bridget”, la persona con quien él creía que tenía un encuentro, y lo sorprendió cara a cara cuando apareció en la puerta de su casa.

Una mujer se volvió viral tras publicar el video en el que expone a su esposo por una supuesta infidelidad que habría descubierto a través de Tinder. La escena, registrada en la puerta de su casa, generó un fuerte impacto en redes por la forma directa y sin filtros con la que decidió enfrentarlo.

Según relató, hacía tiempo que tenía sospechas y por eso decidió poner a prueba a su marido: creó un perfil falso en Tinder y adoptó la identidad de “Bridget”, la mujer con la que él creía estar pactando un encuentro. Cuando el hombre llegó confiado, sin imaginar lo que ocurriría, ella ya lo esperaba con el celular grabando.

Así fue como la joven sorprendió a su pareja

El video captura el instante exacto del enfrentamiento, con un intercambio que dejó a miles de usuarios sin aliento. Ella lo aborda y de inmediato le lanza la pregunta que lo desconcierta: “¿Esperabas a Bridget? Yo soy tu cita de Tinder”. Sorprendido, él solo alcanza a responder que está “loca”, intentando justificarse sin éxito.

Lejos de retroceder, ella remata con firmeza: “Yo soy Bridget. Pensaste que eras muy vivo”. La tensión del diálogo, sumada a la reacción desconcertada del hombre, provocó un aluvión de comentarios.

En pocos minutos, la publicación se volvió tendencia. Muchos usuarios aplaudieron la determinación de la mujer y la estrategia con la que puso en evidencia la situación, mientras que otros se sorprendieron por el silencio y la falta de respuestas del marido ante la revelación.

