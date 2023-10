Apostó por Lionel Messi y salió mal: se fue del grupo de WhatsApp “para no soportar las burlas”

Una hora antes de que el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, recibiese su octavo Balón de Oro, Siro Ruiz, un hombre oriundo de Balcarce, invirtió la suma de $20.000 al campeón del mundo y no se tardó en compartirlo con sus amigos, pero el final no fue el que esperaba: “No me quedó otra opción que irme del grupo de WhatsApp para no soportar las burlas”, declaró en diálogo con TN.

Lionel Messi recibió ocho anillos dorados de regalo tras haber ganado el Balón de Oro 2023. Foto: @adidasfootball

“Messi paga 8 a que gana el Balón de Oro, ¿real?”, preguntó Ruiz en el grupo de WhatsApp con sus amigos. En la previa del evento que se llevó a cabo el lunes por la noche en París, y sin esperar el apoyo de sus amigos, el hombre invirtió con el anhelo de obtener $160.000 en el caso de que el mejor jugador del mundo obtuviese el premio (hecho que finalmente ocurrió).

“Es demasiado”, observó uno de los amigos de Siro, pero éste se aventuró igual ante un escenario prometedor, tratándose del mejor jugador del mundo, y envió la captura de la apuesta, pero sin reparar en el error que había cometido.

El insólito error de un joven que apostó por Messi Foto: Captura Twitter

Siro no estuvo atento que la apuesta que estaba realizando era para el año que viene: $20.000 que se multiplicarían por ocho si el futbolista de Inter Miami lograra su noveno Balón de Oro en 2024.

Matías, otro integrante del grupo de WhatsApp, decidió publicar en su cuenta de Twitter las capturas del diálogo entre todos que luego se volvió viral: “Realmente no puede ser esto”, escribió, mandando al frente a su amigo y a su carísima distracción.

“Vi una cuota grande y me mandé de una, sin mirar. Pensé que la iban a cambiar. La realidad es que quiero ir a Río de Janeiro a ver a Boca y con unos amigos tenemos pensado hacerlo en auto, entonces dije ‘listo, me salvo los gastos’”, declaró “el distraído” a TN.

“Cuando lo puse en el grupo no lo podía creer. Uno me puso que lea bien, así que no me quedó otra opción que irme del grupo para no soportar las burlas”, completó.