Alquiló un departamento en Italia con vista al mar, pero al llegar se llevó una insólita sorpresa: "Me siento estafada".

Una turista argentina decidió vacacionar en Italia, por lo que optó en alquilar un departamento con vista al mar junto a la compañía Airbnb, pero un insólito suceso le ocurrió al llegar al destino europeo. Sorprendida con lo vivido, grabó un video y lo subió a TikTok, el cual, en cuestión de segundos, se volvió viral.

Esto es lo que observó la joven al llegar al departamento en Italia

La usuaria @clarisamurgia alquiló un bonito departamento, con un largo balcón que daba a una deslumbrante playa, pero, al llegar al sitio, se sorprendió por completo, debido a que aquella vista solo se trataba de un cuadro pintado: “Es la expectativa contra la realidad”, señaló Clarisa.

Al notar la gran estafa realizada por el propietario de la vivienda, la influencer, indignada, aclaró en el clip: “Nunca nadie me engañó de esta manera”.

Esta es "la vista al mar" que tiene el departamento que alquiló la tiktoker. Foto: Captura

Cabe destacar que la publicación subida a TikTok tuvo cierto impacto en los usuarios, debido a que obtuvo un total de 387.000 visualizaciones y 31.000 “me gusta”.

En cuanto a los comentarios, un joven le recomendó un tip para que no le vuelva a suceder esta estafa en un futuro: “Al principio me lo había creído, yo por estas cosas siempre miro la ubicación, así no hay ningún fallo”.