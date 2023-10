Videos virales sugieren que se cometió fraude en las elecciones del domingo, pero la Cámara Nacional Electoral negó irregularidades significativas.

Circula en Facebook y en YouTube un video en el que un usuario denuncia, en base a contenidos audiovisuales publicados en diferentes redes sociales, supuestas irregularidades durante la elección general del domingo 22 de octubre de 2023.

Sin embargo, desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) indicaron a Reverso -alianza que Chequeado coordina junto con AFP- que durante las elecciones se realizaron solo 105 denuncias por irregularidades, una cifra que se encuentra dentro del número promedio de otros comicios. Especialistas consultados aseguraron al respecto que “se necesitan miles de mesas con problemas para lograr un efecto” sobre la elección.

En esta nota te contamos qué supuestas irregularidades señala el video, cuántos casos se denunciaron realmente ante las autoridades electorales y qué puede hacerse en estas situaciones.

Qué afirma el video y cuántas denuncias se presentaron en la Justicia electoral

En el video que circula en redes sociales, un usuario asegura que las imágenes que se comparten demuestran que en la elecciones “hubo fraude”. “Destruyen boletas y las esconden”, señaló.

El video, publicado durante el transcurso de las elecciones, presenta contenidos de levantados de distintas redes sociales, que denuncian faltantes o roturas de boletas. Reverso pudo verificar que algunos de ellos fueron publicados originalmente durante las elecciones PASO.

Desde el área de Prensa de la CNE dijeron a este medio: “En el sitio web de denuncia del tribunal se han recibido 105 denuncias relacionadas con el faltante o rotura de boletas de distintas fuerzas políticas. Las mismas se han remitido de manera inmediata a las fiscalías federales electorales de la jurisdicción correspondiente”.

Además, aclararon que el Ministerio Público Fiscal de la Nación “también recibió denuncias”, y sostuvieron que, “estadísticamente hablando, la cantidad de denuncias recibidas está dentro del número promedio de otras elecciones; no hubo más que lo normal”.

De las 105 denuncias recibidas, 54 fueron realizadas por miembros de La Libertad Avanza (y 8 de ellas fueron rechazadas por falta de evidencias), 10 por Juntos por el Cambio (3 rechazadas) y 3 por Unión por la Patria (1 rechazada). En tanto, otras 38 presentaciones no detallaron qué agrupación política había sido perjudicada.

Por su parte, Alejandro Tullio, especialista en elecciones y ex director de la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior entre 2001 y 2015, señaló a Reverso: “Hay muchas actitudes individuales que por más que se reiteren no tienen efecto. Por mesa votan 270 personas, se necesitan miles de mesas con problemas para lograr un efecto”.

En caso de que una persona haya encontrado una irregularidad, la CNE recomendó realizar la denuncia correspondiente ante la Justicia electoral o en forma virtual en la web de la Justicia Nacional Electoral.

Qué situaciones se muestran en el video y cómo deberían abordarse

La mayoría de los videos mostrados en el mensaje viral no poseen datos de contexto que permitan verificarlos. No obstante, Reverso analizó las situaciones y consultó a expertos sobre qué significan estos hechos y cómo se debe actuar al respecto.

Faltante de boletas

En 2 de las secuencias que se comparten en el video se ve a personas discutiendo con las autoridades de mesa y asegurando que la boleta que querían elegir no se encontraba en el cuarto oscuro.

Pero ninguno de los videos corresponde a las elecciones generales; ambos fueron publicados el 13 de agosto de 2023 (ver acá y acá), día en el que se celebraron las elecciones PASO. En esa elección, según indicaron desde la CNE, se realizaron 122 denuncias, “en su mayoría por incumplimiento de la veda electoral”.

Consultado sobre las situaciones de faltantes de boletas, Tullio señaló a Reverso que “cuando los fiscales de un partido se quedan sin boletas, se requiere usar las de contingencia. Cuando ello ya ocurrió y no hay más boletas, el Comando Electoral levanta una alerta”. Además, precisó que “no hay registro de un uso generalizado de las boletas de contingencia”.

Boletas rotas

Otras porciones del video muestran boletas de La Libertad Avanza parcialmente rotas (ver acá). A diferencia de lo que aseguran los usuarios, esos votos se contabilizan como válidos. Como explica el manual de autoridad de mesa de las Elecciones 2023, elaborado por la CNE, si una boleta tiene tachaduras, agregados, roturas o sustituciones pero el encabezado se encuentra intacto, ese voto será contado como afirmativo en el escrutinio.

Fuente: Manual de capacitación electoral. Elecciones nacionales 2023 Foto: Reverso

Hernán Gonçalves Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara, afirmó en esta nota que “el voto emitido con boleta oficializada es válido aunque esté rota, en tanto se vea el nombre de la agrupación y la categoría de cargo”.

En el mismo sentido, Tullio señaló que “la jurisprudencia dice que, si se puede interpretar unívocamente la voluntad del elector, hay que contarlo así”.

Boletas falsas

Finalmente, el presentador del video también menciona que “se están imprimiendo boletas truchas”. Sin embargo, esta afirmación no ha sido respaldada con pruebas.

¿Qué se puede hacer, no obstante, si se tienen dudas sobre la autenticidad de una boleta? Como se explica acá, hay algunos detalles a tener en cuenta para analizar si una boleta es oficial o no: verificar que el número de la lista que aparece en la esquina superior izquierda coincida con los registros oficiales; revisar que los cargos de los postulantes sean correctos (por ejemplo, que en las elecciones generales figuren como “candidatos” y no como “precandidatos”, como el caso de las PASO); y que el tipo de elección y la fecha estén bien expresados.

Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral, señaló a Reverso que, cuando aparecen en las urnas boletas no oficializadas, “la autoridad de mesa tiene la competencia para realizar el escrutinio, lo cual implica la calificación de esos votos -como válidos o nulos- según lo que interprete en cada caso. Si algún fiscal disienta con esa calificación, podrá recurrir el voto, y de ese modo será la Junta Electoral Nacional la que resolverá, durante el escrutinio definitivo, si el voto es válido o nulo”.

No obstante, Schimmel aseguró que, “cuando la voluntad del elector [de votar por un candidato determinado] está expresada de forma inequívoca, se prioriza eso por sobre la nulidad por la nulidad misma”. Es decir, que las autoridades en estos casos priorizan la voluntad del votante.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral.

