Sergio Massa obtuvo el 71% de los votos en las cárceles en las elecciones generales

Se dieron a conocer los resultados del escrutinio definitivo de la pasada elección del domingo 22 de octubre, la cual le dio una interesante ventaja de cara al balotaje al candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. Entre los resultados, también se supo que Massa ganó las elecciones entre los votantes de las cárceles.

Entre los votantes en reclusión, emitieron su sufragio 25.526 detenidos, el equivalente al 36,71% del padrón. Massa se impuso con el 71,87% de los votos. En segundo lugar quedó Javier Milei con el 15,49% y tercera Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), con 5,23%.

Massa y Milei se enfrentan en el balotaje el próximo 19 de noviembre.

Este resultado resulta ser el mismo que se dio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto, pero todos los candidatos aumentaron su caudal de votos. Para las PASO votaron 22.613 presos.

En números: cómo votaron los presos

En términos de números de votos, UP obtuvo 17.268 sufragios, LLA 3.722 y JxC 1.257. En cuarto lugar se ubicó Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, quien sumó 1.053 votos y en quinto lugar se posicionó el voto en blanco, con 965 sufragios. Más atrás, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores que tuvo la candidatura de Myriam Bregman, consiguió reunir 728 votos. Finalmente, 533 fueron nulos.

Otro dato que se arroja del escrutinio definitivo es que Massa ganó en todos los distritos del país entre las personas privadas de su libertad, salvo en Córdoba (donde se impuso Schiaretti) y en San Luis, (ganó Milei).

Massa obtuvo más de 17 mil votos entre los presos. Foto: ADRIANO MACHADO

Cabe destacar que los presos en nuestro país votan desde el año 2007. Previo a ello estaban excluidos por el Código Nacional Electoral y el Código Penal.

Sin embargo, no todos los detenidos pueden votar: solo aquellos que no tienen condena firme, pese a que en 2016 la Cámara Nacional Electoral consideró inconstitucional esa disposición, pero aún el Congreso no cambió la ley.