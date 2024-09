Semana clave en el Congreso: Karina Milei se reunió con diputados propios y aliados

La semana desafiante para el oficialismo en el Congreso arrancó con una cumbre en Casa Rosada: el presidente Javier Milei decidió que su hermana Karina encabece la reunión con un grupo de diputados libertarios y aliados. El encuentro duró casi dos horas. “Se acordó tener estas reuniones semanalmente, para que entre el Ejecutivo y el legislativo coordinemos las acciones en el Congreso”, informó a este medio el jefe del bloque de diputados de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni.

El oficialismo tendrá el miércoles una cita clave en Diputados: la oposición buscará reunir los dos tercios para bloquear el veto presidencial al aumento jubilatorio, mientras el gobierno no puede permitirse nuevos tropiezos legislativos.

La reunión en Casa Rosada fue convocada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero su internación el domingo a la noche por una afección intestinal, le impidió estar presente. “Al no poder estar Guillermo (Francos), se decidió que Karina encabece la reunión para darle más fuerza y relevancia al encuentro”, confió a este medio una fuente gubernamental. La secretaria general de la Presidencia estuvo acompañada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; el ministro Federico Sturzenegger; y los funcionarios Maximiliano Fariña y Omar de Marchi. Francos, en tanto, por la tarde recibió el alta médica.

La cumbre de hoy fue la continuidad de lo acordado el 30 de agosto pasado. Ese viernes, Milei recibió a los legisladores propios y los “opositores dialoguistas” para anunciarles que había firmado el veto a la fórmula jubilatoria impulsada por la oposición. El presidente, que decidió involucrarse sin intermediarios en las conversaciones políticas, expresó que esperaba una mayor coordinación en el Congreso entre La Libertad Avanza y el PRO. Algo de esto había acordado unos días antes con Mauricio Macri.

Pero entre aquella reunión y la de hoy, pese al compromiso de “actuar casi como si fuera un interbloque”, se produjeron cortocircuitos entre los aliados. Por ejemplo, las diputadas macristas Giudici y Lospenatto, que acompañaron al jefe del bloque, Cristian Ritondo,en la delegación del PRO, plantearon con firmeza su queja por el decreto presidencial que modificó la Ley de Acceso a la Información Pública. “Nadie nos había dicho sobre el DNU”, dijeron en el PRO.

El jefe de los diputados macristas dejó otra inquietud: el PRO quiere conocer los proyectos de ley del oficialismo antes de que ingresen al Congreso. “Tiene que haber una visión de coalición de Gobierno”, definió Ritondo.

“Así es; la idea que se planteó es trabajar con el PRO sobre los proyectos antes de que vean la luz en el Congreso”, confió un legislador oficialista. De LLA estuvieron el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, Bornoroni, y sus compañeros de bloque Carlos Zapata, Nadia Marquez, y Santiago Santuario.

Otro asistente fue Oscar Zago, el ex jefe del bloque de LLA, y ahora “diputado aliado” del bloque del MID. “Se armó un ámbito de trabajo para discutir todos los temas; y es muy posible que el lunes próximo venga el presidente (Milei) para conversar sobre el Presupuesto 2024”, contó a la prensa. Por ejemplo, en la reunión, el ministro Sturzenegger adelantó que pronto pondrá en discusión de la mesa de trabajo con los aliados (que se reunirá semanalmente), el proyecto conocido como “Ley Hojarasca”, una iniciativa que apunta a un reordenamiento normativo que incluye “eliminación de leyes obsoletas” y la “desarticulación de decretos que solo le ponen el pie encima a la producción”.

“Está muy ajustado”: qué pasa con los dos tercios

El oficialismo y los bloques “dialoguistas” deben ajustar la estrategia para impedir que este miércoles la oposición reúna los dos tercios en la Cámara de Diputados para derribar el veto presidencial sobre las jubilaciones.

“Estamos trabajando para que no lleguen a los dos tercios; vamos bien encaminados”, dijo a este diario el diputado Bornoroni. Explicó que el veto presidencial apunta a “darle credibilidad a la gestión de gobierno. El máximo objetivo es cuidar el superávit fiscal. No podemos dar un aumento (a los jubilados) emitiendo dinero; eso provoca inflación y lo que le ponemos en un bolsillo después sale del otro”, graficó.

“Está muy ajustado”, admitió el diputado Zago sobre la pulseada con la oposición que buscará los dos tercios. “Estamos palo a palo”, se escuchó también en la mesa presidida por Karina Milei.

En la cumbre, confiaron otros asistentes, no hubo alusiones a los conflictos que vienen atravesando el oficialismo en el Congreso, como las salidas de la diputada Arrieta o del senador Paoltroni. “No, este no es el ámbito para esas discusiones. Además no es solo LLA la que tiene internas; los diputados del PRO también tienen sus cosas entre los bullrichistas y los macristas”, dijeron desde el gobierno.

“Los 153 votos que se sacaron con la Ley Bases nos da una idea de hasta donde se puede ampliar esto”, analizó Zago sobre el horizonte que le espera a la relación entre el oficialismo y los “dialoguistas”.