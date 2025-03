El BCRA vendió US$ 192 millones y las reservas perforaron los US$ 26.000 millones.

En un clima adverso azuzado por declaraciones contradictorias, el Banco Central se desprendió el últomo viernes de US$ 192 millones y acumuló en el mes ventas por US$ 1.013 millones. Así, las reservas cayeron US$ 447 millones y quedaron en US$ 25.775 millones.

Fuentes del Banco Central explicaron a este medio que la baja se produjo por el computo de las ventas del jueves (US$ 84 millones), un pago de US$ 120 millones al Club de París y por un adelanto de los movimientos de tenencias que los bancos realizan a fin de mes.

En la plaza cambiaria, el dólar “blue” quedó en $ 1.300, mientras que el MEP culminó en $ 1.302 y el Contado con Liquidación en $ 1.308.

La situación más “picante” se observó en la plaza de futuros. Buscando refugios, los inversores siguieron pagando por coberturas de dólar muy por encima del crawling peg del 1% que sostiene el Banco Central. A diciembre se cerraron contratos a un precio de $ 1.410, un 20% por encima de la pauta oficial. Así la tasa implícita rondó el 60%. En algunos tramos las subas fueron superiores a 2%.

Las aclaraciones del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó que la Argentina solicitó un paquete de financiamiento por U$S 20.000 millones, pero mantuvo la incertidumbre sobre los puntos clave del acuerdo.

“Podemos confirmar que la directora gerenta se comunicó con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos en la preparación de un nuevo programa SAF de 4 años, y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de U$S 20.000 millones”, señaló este viernes la vocera Julie Kozack.

Así, Kozack tuvo que salir a aclarar sus palabras del jueves cuando había eludido ratificar el anuncio Caputo sobre el monto solicitado por el país. No obstante, insistió en remarcar que “el paquete en discusión y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI”.

“Como ya hemos mencionado, el progreso del nuevo programa está muy avanzado y la colaboración continúa a todos los niveles para finalizar un acuerdo que ayude a Argentina a consolidar su ya exitoso programa económico”, reiteró Kozack.

Esta nueva declaración del FMI no hace más que ahondar las dudas sobre el futuro económico del país dado que nuevamente la comunicación fue unilateral, sin responder preguntas, ni ofrecer detalles sobre los puntos que preocupan al mercado y a la sociedad en su conjunto.

“Una vez más contestamos con hechos”, remarcó Caputo tras conocerse la nueva comunicación del FMI.

En medio de un alto grado de tensión en el mercado cambiario y sin que el Banco Central pueda detener la sangría de divisas, el jueves se sucedieron una serie de declaraciones contradictorias por parte del Gobierno nacional y de funcionarios del FMI que profundizaron el mal clima.

En este marco, miembros del equipo económico salieron a replicar una serie de notas periodísticas quejándose de los contenidos y de la falta de interpretación del mismo escenario que ellos mismos habían creado.

Sin embargo, y pese al disgusto manifestado, ningún integrante del equipo económico contestó los continuos requerimientos de la prensa acreditada.

“Récord de bolazos hoy en la prensa. A la gente de bien le digo que vayan acostumbrándose, porque a medida que las cosas sigan mejorando van a ir por nuevos récords!!”, publicó Caputo en sus redes sociales.

En similar sentido se pronunció su secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reprochando una nota sobre el resultado de la última licitación.

En definitiva, la comunicación de este viernes del FMI reparó el error de Kozack, pero no modificó el panorama.

Aclaraciones sobre los US$ 20.000 millones

La cifra de US$ 20.000 millones es la “pedida”, mas no la que aprobará el Directorio que, según admitió Caputo, puede tardar “varias semanas” en reunirse. Por otro lado, la evaluación de un programa SAF (Asistencia Ampliada) a 4 años ya había sido confirmado por el propio FMI.

Desde el Gobierno se busca instalar la idea de que el paquete de U$S 20.000 millones será de “libre disponibilidad”, con la intención de transmitir que habrá reservas para defender el tipo de cambio sin necesidad de una devaluación.

Sin embargo, los analistas hacen otra cuenta. Estiman que al ser un programa a cuatro años, ese monto se dividirá de la siguiente manera: U$S 14.000 millones para el repago de vencimientos y U$S 6.000 millones de nuevos fondos, pero que no serían desembolsados totalmente al inicio del programa sino por tramos.

Tal como viene sucediendo en los últimos días, los mercados “contestaron” con nerviosismo.