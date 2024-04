Ranking de gobernadores: Jaldo mantiene su lugar en el podio de imagen positiva

El especialista en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Patricio Adorno, compartió en el living de Tucumán con Todo su análisis respecto al rankin de imagen positiva que posiciona al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo en el podio, como así también de la actualidad política de Tucumán y el país.

--¿Cómo ve la política en Tucumán hoy?

--” Tucumán está en un escenario bastante complicado en términos económicos, porque está en un escenario de restricción presupuestaria producto de la propia caída de la recaudación nacional y al mismo tiempo está empezando la convulsión de cara a las elecciones del año que viene las elecciones de medio término, donde el gobernador Osvaldo Jaldo pone en juego nada más y nada menos que dos de las tres bancas del bloque Independencia. Que son las bancas que a él le responden de forma directa y que utiliza para negociar mano a mano con la Casa Rosada en los temas que a la provincia le interesan y que son los temas que el propio gobernador reconoce, que son azúcar, limón y la industria textil que se encuentra en el sur de la provincia”.

“En ese sentido nosotros tenemos, por un lado, la dinámica política propia del interior de la provincia y el juego nacional en el que está inserto Osvaldo Jaldo, donde además tiene la particularidad de ser uno de los gobernadores mejor valorados en el ranking nacional, en un escenario en el que además las figuras de la oposición tradicional, y sobre todo si los vinculamos al peronismo y al radicalismo, no hay una clara conducción del peronismo”.

“De hecho, el peronismo cuando se juntó en su propia convención partidaria no terminó de definir autoridades. Solamente le dio la licencia a Alberto Fernández y creó una comisión de acción política, que todas las malas lenguas dicen que cuando uno quiere que las cosas no sucedan crean una comisión. Entonces está libre, está vacante el poder dentro del peronismo. Hay algunos actores que intentan posicionarse como referentes en el plano nacional, particularmente (Axel) Kicillof, (uno de los peor valorados), y (Martín) Llaryora (uno de los que está en el pelotón de los mejor valorados): hablo del bonaerense y el cordobés. Pero no hay una figura fuerte que consolide, porque el peronismo cordobés siempre fue bastante particular de cara al peronismo naciona”l.

--Hay una diferencia, LLayora es muy dependiente de (Juan) Schiaretti, Kicillof no.

” Kicillof no tiene el condicionante de la

reelección, que sí lo tiene Llaryora”.

“Llaryora Puede acceder a un segundo mandato. Kicillof Ya está en su segundo mandato, por lo tanto, tendría el camino de alguna manera más abierto hacia una jugada nacional. El problema es que por la propia identidad partidaria que tiene Kicillof, muy vinculada al kirchnerismo, tiene la reticencia de la vieja guardia del peronismo, más vinculado al sindicalismo o a las bases más tradicionales del peronismo. Lo que de alguna manera también le pone un “coto de caza” hasta dónde puede avanzar el gobernador bonaerense en un armado nacional, donde tampoco hay un programa, una línea programática definida dentro del peronismo, que permita organizar a actores que están más preocupados por la supervivencia individual que por la construcción de un movimiento colectivo. Un logro de Javier Milei, del armado político de Javier Milei. Porque logró dividir completamente la representación y enfocarse en los intereses individuales”.

“Cuando se trató el DNU, cuando se trató la Ley Bases, no se la trató como un todo; se trataron los temas pesqueros, se trataron los temas petrolíferos, los temas azucareros, los temas de hidrocarburos, pero no fue un todo. Entonces en ese escenario de divide y vencerás, la política libertaria está siendo bastante eficiente. Al punto de que mientras Guillermo Franco se reunía el jueves pasado con los gobernadores cercanos a Juntos por el Cambio (o a lo que queda de Juntos por el Cambio), la semana previa se había reunido con los gobernadores del Norte del país, tratando de acercar posiciones de dos bloques que son bastante diferentes en lo ideológico, en lo etario, pero que tienen un mismo condicionante es el tener el necesitar de los recursos para mantener el equilibrio fiscal en sus provincias. Sobre todo, de cara al año que viene donde Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y el Frente de Todos se juegan la representación que consiguieron en el Parlamento en el 21″.

--La elección va a pasar por los gobernadores más que por la conducción nacional, porque no hay una conducción nacional.

--” Exactamente, no hay una conducción nacional en ninguno de los dos espacios. De hecho, el propio Mauricio Macri que ahora retomó la conducción del Pro, intenta evaluar si un acercamiento con La Libertad Avanza en realidad es que lo fagocite o que mantenga la representación institucional de los partidos”.

” Claramente hoy la figura de los gobernadores son la principal contracara del presidente de la nación. Porque además están en un mismo plano: están en el plano de la representación institucional y la responsabilidad institucional. No pasa lo mismo con los diputados, por eso hay bloques grandes de diputados que son los que perdieron contra los actuales gobernadores, o los que no responden a los espacios de dirección de los actuales gobernadores, que están en ejercicio, que tienen mucha más libertad. Jocosamente alguna vez los llamé “los diputados y los senadores sin tierra”. Son los que perdieron, son los que tienen la libertad de poder criticar abiertamente al gobierno mientras que los que están vinculados no”.

--¿Cuáles serían sin tierra?

--” Por ejemplo todos los que responden al Frente para la Victoria, pero que no formaron parte o no forman parte del gobierno de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. O los que quedaron vinculados al espacio de Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. O los que quedaron vinculados por ejemplo al espacio de Juez en Córdoba. Todo este conjunto de diputados y senadores tienen una libertad mayor que los que responden a los oficialismos provinciales”.

--Córdoba es un caso aparte. (Luis) Juez, el Senador Nacional, sigue teniendo un protagonismo muy grande en Córdoba, está en un mano a mano con Llaryora.

--” Siempre fue un caso aparte. De hecho, fue la cava del interior. Juez sigue siendo el principal referente opositor al gobernador cordobés y es parte del armado de la principal ala cercana al gobierno de Juntos por el Cambio en el Senado. Es la principal espada parlamentaria en el Senado de la Nación, mientras que (Martín) Losteau no termina de ordenar a los correligionarios, que incluso acá en Tucumán tienen un serio problema para terminar de dirimir la conducción partidaria, porque no se ponen de acuerdo cuándo termina el mandato del último candidato a gobernador radical”.

--¿Cómo ves este ranking donde Jaldo está entre primero y tercero?

--” No es la primera vez que Jaldo tiene este tipo de posiciones en los rankings de gobernadores. Formo parte de la consultora Meraki, nosotros lo veníamos midiendo a este fenómeno. La realidad es que el gobernador de alguna manera lo que está haciendo es adelantarse al discurso de Javier Milei. En muchos aspectos, antes de la asunción de Javier Milei, Jaldo ya había arrancado. De hecho, se lo criticó, se le puso el mote de “peluca” Jaldo, porque fue mucho más rápido con los ajustes, con los recortes y con el discurso de reforma del Estado, al punto que incluso sorprendió a los propios partidarios el primero de marzo, cuando abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura con reformas que no estaban previstas, y que puso a oficialismo y a oposición a trabajar en los temas y en la agenda del gobierno vinculados hacia la apertura institucional y hacia algo que es muy central en la en las promesas de campaña desde el 2015 a la fecha que es la reforma del sistema electoral”.

“Hoy el gobernador de la provincia necesita principalmente privilegiar la supervivencia”.

“Creo que estamos más ante un pragmatismo o una alianza táctica que ante una alianza ideológica porque no nos olvidemos que la provincia de Tucumán necesita indefectiblemente de los aportes coparticipables de la Nación para terminar de equilibrar las cuentas públicas”.

“En ese sentido Creo yo que esta “sintonía fina” que de alguna manera hay con el Gobierno Nacional, más allá de que les haya traído algún tipo de coletazo en la opinión pública Nacional, los medios bonaerenses, los medios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto del acercamiento. O este rumor que se corría en los pasillos de un intento en la conducción del PJ Nacional de tratar de sancionar o de tirarle la oreja al gobernador por este acercamiento. En realidad creo que tiene que ver más con el pragmatismo político en una situación en la que los gobernadores tienen que privilegiar antes la Razón de Estado que la razón personal. Creo que es parte de lo que justifica la valoración de Osvaldo Jaldo”

“Hay otro elemento: fijate el lío que hubo en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires cuando se dijo que la tarjeta SUBE iba a tener un descuento para aquellos usuarios que lo registren. Y antes de ayer el presidente de la Nación sostuvo que ya no importa, está completamente liberado el medio de pago para el transporte público. Lo puedes pagar con cualquier tarjeta. Entonces, ¿para qué movilizas a toda la ciudadanía que registre la tarjeta SUBE si después la vas a dejar de utilizar?”

--¿Tenés alguna explicación para eso?

--” Creo que tiene que ver con algo central en el gobierno libertario tiene muy claro el rumbo.

No tiene Clara la ejecución tiene claro el Norte. Hacia dónde quiere ir. Pero no tiene los equipos técnicos.”

“No tiene los cuadros técnicos, es un gobierno muy nuevo. Un gobierno que tiene dos años: la formación del espacio libertario. Pero que no tiene los cuadros técnicos suficientes. De hecho, sus principales tres batallas son economía, seguridad y narcotráfico. En Economía no es un funcionario de su propio espacio; es un funcionario heredado. En Seguridad también es un funcionario heredado, no es de su propio espacio, y en Narcotráfico tampoco. Entonces tiene una carencia sustantiva en términos de ejecución práctica de políticas públicas, pero sí tiene un Norte claro respecto de hacia dónde quiere ir.”

--¿Analizaste el tema del del narcomenudeo en Tucumán?

--” El narcomenudeo, de hecho, es una de las banderas y el caballito de batalla del gobernador Osvaldo Jaldo. El, incluso ante la reticencia de algunos sectores del antiguo oficialismo el oficialismo, que estuvo entre el `15 y el `23 en Tucumán, sancionó la ley de narcomenudeo y reformó la estructura de combate al narcotráfico en la provincia de Tucumán”.

“La realidad es que, más allá de que el Legislativo ponga penas más severas, o facilite la tarea de las fuerzas de seguridad, que las fuerzas de seguridad efectúen correctamente los allanamientos y los operativos donde, además, saltó una causa que puso en tela de juicio la aplicación de este tipo de medidas y que la justicia falle en función de todos estos elementos, nos sigue faltando un elemento central, que es la construcción de prisiones. Si no podemos seguir reteniendo criminales en las comisarías y no podemos seguir sobrepoblado Viila Urquiza”.

--En Buenos Aires, Capital Federal, se le escapan todos los días

presos.

--” Durante mucho tiempo fue tema tabú”.

--En el reportaje de ayer Milei hablaba de hacer una gran cárcel.

--” Sí, fue de hecho promesa de campaña Patricia Bullrich armar una cárcel para los para los delincuentes de guante blanco. La realidad es que durante mucho tiempo no fue políticamente correcto hablar de la construcción de cárceles. Pero lo políticamente correcto no siempre es lo eficiente en términos institucionales”.

--En la época kirchnerismo, del 2003 al 2015, ¿se podía hablar de cárceles?

--” Yo creo que no, porque iba en contra del relato oficial. Creo que no estaba bien visto en esta hegemonía cultural que se planteó desde el 2003 al 2015. Pero la realidad es que muchas veces la política obvia las cosas que hay que hacer para que las instituciones funcionen”.