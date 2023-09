Quién es el elegido por Ramiro Marra que será el candidato a vicejefe de Gobierno de La Libertad Avanza

De cara a los comicios de octubre, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, anunció quién será su compañero de fórmula y ocuparía el cargo de vicejefe, en caso de que el espacio de Javier Milei gane las elecciones.

Se trata de Eduardo Jorge Martino, un excomisario de la Policía Metropolitana, buscando así hacer foco en las propuestas para combatir la inseguridad.

“Tenemos la experiencia y el coraje para cambiar la Ciudad. Lo que estamos viendo en materia de inseguridad es producto de la impericia de la gestión porteña que está más preocupada por repartir plata y contratos que en que los vecinos lleguen vivos a sus casas”, lanzó Marra.

Eduardo Martino, el elegido de Ramiro Marra. Foto: Web

Quién es Eduardo Martino, el elegido por Ramiro Marra

Martino cuenta con una amplia experiencia en materia de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ya que se desempeñó como comisario, jefe de Gabinete en el ministerio de Modernización nacional y como Director Nacional de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad.

“En la Ciudad matan a la gente en las calles. Hoy tenemos los espacios públicos ocupados por piqueteros y delincuentes, debemos recuperarla y solo lo vamos a hacer si cumplimos con la ley. Las leyes están escritas, pero los gobiernos no las aplican. A nosotros no nos tiembla el pulso, nosotros vamos para adelante, no nos van a extorsionar los delincuentes”, manifestó el candidato de Javier Milei para la Ciudad.

“Cuando hablamos con los policías de la Ciudad nos dicen que no los dejan trabajar, tienen las manos atadas y eso es culpa de la gestión de Juntos por el Cambio que tiene miedo de hacer lo que hay que hacer”, aseguró.

Y enfatizó que “los ciudadanos se cansaron del fracaso de la dirigencia política, por eso ahora miran a La Libertad Avanza y a las ideas de Javier. Son las ideas de la libertad, que tuvieron éxito en todo el mundo pero en Argentina nunca las quisieron aplicar”.