A una semana de haber comenzado el gobierno de Javier Milei, un funcionario presentó su renuncia indeclinable aludiendo “motivos personales”.

Se trata del subsecretario de Medios, Eduardo Roust, quien había asumido hace tan solo una semana.

Primera renuncia en el gobierno de Milei: Eduardo Roust deja su cargo como subsecretario de Medios

“Por motivos estrictamente personales, he tomado la decisión de no formar parte del equipo de comunicación del Gobierno del presidente Javier Milei que generosamente me han ofrecido”, comenzó su carta de despedida.

Eduardo Roust renunció al gobierno de Milei. Foto: Misiones Online

“El vértigo que tiene el territorio digital o el mundo moderno de las comunicaciones, requiere de una velocidad informativa sin precedentes. Estas circunstancias hacen que el trabajo resulte para mí un poco “inhumano”, aparte de cuestiones esenciales de mi vida”, agregó el ahora exfuncionario.

Por último, pidió a disculpas a “todos” los periodistas de la Casa Rosada por su falta de paciencia y los muchos desencuentros. “Gracias por dejarme entrar en vuestra casa y espero verlos pronto en otras circunstancias”, concluyó.

Roust había trabajado con Alberto Fernández cuando el expresidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y también con Carlos Ruckauf.

Desde el Gobierno nacional señalaron que no se trata de una renuncia formal porque aún faltaba la designación en el Boletín Oficial, pero Roust ya estaba al frente del área y ejercía sus funciones en la Casa Rosada.