Patricia Bullrich acusó a los manifestantes de querer “matar” a la policía en el Congreso.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció sobre el choque entre manifestantes violentos y las fuerzas de seguridad en el Congreso, y afirmó que los grupos de barras bravas y organizaciones de izquierda que se habían reunido para protestar frente al Palacio Legislativo “venían preparados para matar”. La funcionaria informó que al menos 17 policías resultaron heridos y que se arrestaron a un mínimo de 150 personas, aunque más tarde, un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad aclaró que el número de detenidos fue de 124.

Patricia Bullrich (Captura de video)

“Lo ocurrido hoy es de una gravedad sin precedentes”, destacó Bullrich en una entrevista con Luis Majul en LN+. “Muchas de las personas que participaron en esta marcha—barras bravas, grupos de izquierda, miembros de agrupaciones kirchneristas, y otros sectores políticos que se oponen al gobierno—llegaron con la intención de matar”, afirmó.

La ministra afirmó que las fuerzas de seguridad encargadas de reforzar la seguridad en el Congreso encontraron pruebas que demostraban que los disturbios habían sido planeados con antelación. “Hemos incautado armas de fuego, cuchillos, y todo tipo de miguelitos para pinchar las ruedas de los patrulleros y motos”, detalló.

“Estábamos en el Congreso, y la Policía de la Ciudad estaba a la altura de la 9 de Julio. Mientras las fuerzas federales dispersaban el Congreso, se acercaban a la 9 de Julio. Sacaron a dos policías de un patrullero y quemaron otro. Hay entre 15 y 17 policías heridos. Estaremos teniendo unos 150 detenidos en total”, criticó.

Y añadió: “Tenemos todos los papeles que decían dónde se iban a organizar, que tenían que repeler a la policía con botellas y piedras. Tenían un objetivo muy claro. Lo mismo que pasó afuera en la calle pasó adentro en el Congreso”. “Nosotros no nos distrajimos ni un minuto del operativo. Estaban todas las fuerzas federales para ayudarnos en las detenciones, incluida la Policía de la Ciudad y el Servicio Penitenciario. Teníamos una cantidad de efectivos muy importante, pero trajeron un gran nivel de barrabravas, lúmpenes, de cualquier cosa. Seguramente muchos de ellos tenían antecedentes penales”.

Además, la Funcionaria consideró: “Esta gente venía a por todo, a tomar el Congreso. En general, las marchas como esta comenzaban con 40 o 50 jubilados. Después se sumó la izquierda. Y ahora se sumaron todos estos grupos… Es una mezcla de narcopolítica con otras personas”.

Cómo será la nueva ley antibarras

Bullrich criticó abiertamente la presencia de las agrupaciones de barras bravas que, en los días previos, se habían autoconvocado para marchar hacia el Congreso mientras se llevaba a cabo una sesión en la Cámara de Diputados. “Todas las caras de aquellos que llegaron con camisetas de diferentes sectores... Vamos a buscar aplicar el derecho de admisión y presentar demandas penales más severas”, afirmó.

Sin embargo, adelantó que se trabajará en fortalecer una ley contra las barras bravas que se presentará este año en el Congreso: “Estamos trabajando en una ley antibarras muy estricta, pero voy a revisarla y endurecerla aún más, porque ahora son los barras los que están detrás de las marchas. Vamos a aplicar sanciones muy severas para aquellos que pertenezcan a barras, ya que la ley establece que se trata de una asociación ilícita”.

Jubilado e hincha en el reclamo por los haberes

También hizo una dura advertencia a los presidentes de los clubes: “Si algún dirigente de un club está involucrado, ese dirigente también sería considerado parte de esto, lo mismo que para la AFA. Tapia se comunicó con los representantes de nuestra dirección de fútbol para expresar que está en contra de esto”.

Finalmente, dejó claro la postura del Gobierno de frenar las manifestaciones violentas y arrestar a los responsables. “Lo más importante es que nosotros estamos dispuestos a mantener el orden. Sé que la gente pudo haberse impresionado, pero deben saber que hay una conducción política dispuesta a no permitir que estos energúmenos actúen, para que la violencia no se instale nunca más en Argentina. Ya no son los dueños de la calle. El que la hace, la paga. Los detenidos lo van a pagar y vamos a identificar a todos los que estuvieron involucrados”, concluyó.