Mauricio Macri, sobre el kirchnerismo: “Te llevan por delante”

La decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato a presidente para las próximas elecciones, generó todo tipo de reacciones, tanto en el oficialismo como en la oposición. En las últimas horas, el exmandatario habló sobre la interna de Juntos por el Cambio y lanzó una crítica al kirchnerismo.

Este lunes, durante una entrevista a “Desde El Llano” (TN), dio detalles de la disputa partidaria entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la titular del PRO, Patricia Bullrich. “Si hay un candidato de Juntos por el Cambio que garantice más un cambio, voy a aconsejar a los votantes”, comentó.

Y agregó: “Mi vínculo con los argentinos me obliga a decirles lo que veo bien y lo que veo mal. Lo que voy a hacer es ayudar a nuestros dirigentes a traer la mejor propuesta posible, pero si hay cosas que no me gustan las voy a plantear”.

Por otra parte, en diálogo para Clarín, expresó su descontento con la idea de Larreta de ampliar la coalición opositora hacia sectores del peronismo en caso de ser presidente: “Está claro que no pienso lo mismo. No pienso lo mismo porque hoy ya es difícil encontrar cuál es el peronismo sin el kirchnerismo. No hay una vocación de dialogar, nunca la han tenido, ellos te llevan por delante, te tratan de sacar de la cancha y no creen que esta discusión se hace dentro de la Constitución”, explicó Macri.

Mauricio Macri no se presentará en las próximas elecciones

Luego de varios meses de especulación, finalmente Mauricio Macri confirmó este domingo que no será candidato a presidente en las próximas elecciones. El exmandatario anunció la noticia a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho”, expresó a través de un video difundido en sus redes sociales.