Las reelecciones y las provincias: ¿cómo se define cuántos mandatos puede tener cada gobernador en Argentina?

Formosa

Un caso muy partícular es el de; provincia que desde 1995 tiene a Gildo Insfrán como Gobernador. Desde la oposición acudieron a la Corte Suprema para que impugne su postulación , y el ente superior de Justicia resolvió enviar la demanda a la Procuración . Si nos centramos en lo que dice la Constitución formoseña, en el artículo 132, no vemos limitantes para que Insfrán vaya por su octavo mandato, ya que solo se limita a decir que “el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y”. Esto no quiere decir, que la falta de alternancia, no afecte a la democracia en dicha provincia.