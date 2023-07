La pregunta que incomodó a Larreta sobre a quién votará en la Ciudad, mientras Morales y Petri se cruzan por las protestas en Jujuy

Juntos por el Cambio sumó un nuevo capítulo en la fuerte interna que sigue creciendo a un mes de las PASO, mientras en el horizonte aparecen las elecciones en Santa Fe. Ahora, los cruces también llegaron a los precandidatos a vicepresidente, Gerardo Morales y Luis Petri, y con la Ciudad de Buenos Aires como un eje de conflicto ante las indefiniciones de Horacio Rodríguez Larreta.

Es que el jefe de gobierno porteño en la noche de este martes se negó a decir si va a votar a Jorge Macri, el precandidato a reemplazarlo por el PRO. “Yo tengo predilección por los candidatos del PRO”, señaló el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, pero ante la insistencia de los periodistas de TN para que se defina por el exintendente de Vicente López, no lograron ninguna afirmación.

“¿No puede decir que va a votar a Jorge Macri?”, le preguntó Santiago Fioriti. Y Rodríguez Larreta amplió su postura: “Falta un mes para la campaña, trabajo con Jorge Macri, ayer recorrimos el Botánico”.

Mientras tanto, las redes sociales fueron un escenario de cruces ente los dos precandidatos a vicepresidentes de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales y Luis Petri, por las protestas que se viven en Jujuy con cortes de rutas que generan un fuerte conflicto en la provincia.

El actual gobernador jujeño a los turistas de no ir “por lo menos esta semana” a su provincia por las protestas en las rutas, lo que provocó que el mendocino acuse de “tibieza” al jujeño, quien le espetó que “como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés”.

El precandidato a vicepresidente de Rodríguez Larreta resaltó que por las protestas la provincia “va a perder el ingreso de 200 millones por día” y sostuvo que “los cortes tienen un perfil eminentemente político”. “La Gendarmería no ha hecho nada, se trata de rutas nacionales”, subrayó Morales.

Gerardo Morales, compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta, le contestó a Luis Petri.

El precandidato a vicepresidente de Bullrich, por su parte, replicó al gobernador en su cuenta de Twitter al advertir que: “La tibieza genera pobreza y caos. No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos”.

“Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses. Lo mismo pasa con comerciantes, artesanos, hoteles y posadas, que invirtieron y ahora pueden perderlo todo”, agregó Petri.

Más tarde, Morales respondió a Petri y dijo “lamentar” que el exdiputado radical intente “aprovecharse” de la situación que atraviesa su provincia y puso en relieve que el compañero de fórmula de Bullrich nunca tuvo un distrito a cargo.

El candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich criticó al gobernador jujeño Gerardo Morales.

“Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa”, escribió Morales en su cuenta de Twitter.

El cruce entre los precandidatos a vicepresidente de JxC se dio luego de que ayer Larreta y Bullrich se diferenciaran también entre la “firmeza” que plantea la exministra de Seguridad y el “diálogo” que propone su contrincante.

El alcalde porteño cuestionó en esa oportunidad a Bullrich al decir que “los cambios no son a las trompadas” porque “la historia argentina demuestra que así no funcionó”, mientras la exministra de Seguridad pidió que “quienes creen que esa firmeza no es necesaria” deberán “explicar” cómo harán para “negociar con los corruptos”.