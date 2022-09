La increíble revelación del papá de Brenda Uliarte, la detenida por participar del atentado a Cristina Kirchner

La historia detrás del atentado a Cristina Kirchner parece empezar a revelarse lentamente, después de lo que significó ver las imágenes de Fernando Sabag intentado gatillarle en la cara a la vicepresidenta. En ese marco, el papá de Brenda Uliarte hizo una impresionante revelación.

Leonardo Uliarte habló en una entrevista con el diario Clarín en donde contó cómo vive la familia estas horas tras la detención de la joven que estaba en pareja con el atacante y con quien, para la Justicia, habrían planificado el ataque a Cristina Kirchner.

Leonardo Uliarte, papá de Brenda, la joven que estaba de novia con Fernando Sabag, quien intentó matar a Cristina Kirchner. Foto: Clarín

“Quiero que mi hija le pida perdón. Ella o yo. Yo también le quiero pedir perdón. Brenda jamás haría algo así, no le haría daño. Por favor, necesito que Cristina sepa que quiero hablar con ella y disculparme”, reveló el padre de la joven en una de sus primeras frases.

Sin embargo, la declaración más sorprendente que hizo el papá de Brenda fue su tendencia política. “ Yo quise ir a apoyar a Cristina a su casa , me hubiera encantado. No pude ir porque trabajo 12 horas por día. Pero yo siempre le hablé a mis hijos de Perón. A Brenda no le gusta la política, nunca me dio bola, está manipulada. Es una criatura muy sufrida”, contó.

“No es una asesina, ella está sufriendo. No está en sus cabales y yo no me di cuenta porque me decía que estaba bien en sus estudios. Le puede pasar a cualquier padre. No es la persona que mostró”, subrayó.

Los duros antecedentes que reveló el papá de Brenda Uliarte

Los detalles de la vida privada de Brenda empezaron a conocerse con el correr de las horas, en donde se reveló que, durante 2020, la joven de 23 años perdió a su hijo recién nacido. Esto, según contó Leonardo, la dejó “muy mal” y provocó que se vuelva “vulnerable”.

El papá de Brenda Uliarte reveló dos hechos "traumáticos" en su vida. Foto: Clarín

Pero no fue el único detalle traumático que contó de la vida de Brenda, sino que reveló un ataque sexual dentro de la familia por parte de la madre. “Cuando tenía tres años fue víctima de un abuso sexual. Se lo hizo gente que iba a la casa de su madre en Parque Jardín [barrio de Jose C. Paz]. Ahí yo me enteré y le saqué la tenencia. Desde ese momento que vive conmigo y siempre muy bien”, contó.

Y agregó: “Lo supe porque parientes de mi suegra me lo contaron. A los 11 años de Brenda, ella [por su exmujer] me la quiso sacar, pero no pudo. Ahora ninguno tiene relación ni contacto. Yo me separé hace muchos años”.

Brenda Uliarte negó los cargos y Fernando Sabag volvió a negarse a declarar

Fernando Sabag Montiel, quien atacó a Cristina Kirchner el pasado jueves por la noche, fue trasladado a Comodoro Py para ser interrogado nuevamente por el intento de asesinato de la vicepresidenta el jueves pasado. Pero este martes, nuevamente se negó a declarar.

Las fotos del atacante de Cristina Kirchner y su novia con el arma utilizada

Brenda Uliarte, novia de Sabag Montiel, también fue detenida en las últimas horas del domingo y trasladada a Comodoro Py, donde sí accedió a declarar. Sin embargo, rechazó los cargos por los que se la acusa.

La Justicia continúa trabajando en el hecho y para esclarecer, por un lado, lo que pasó con la seguridad de la vicepresidenta como así también intentarán vincular a Fernando Sabag Montiel con los complíces, ya que descartan la posibilidad de que haya actuado solo.