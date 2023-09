Juan Grabois reavivó la interna tras asegurar que Milei armó las listas con gente de Sergio Massa

El exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, volvió a tensionar la interna oficialista al plantear que “Javier Milei armó las listas con gente de Sergio Massa”, en relación a las versiones de acuerdo político entre los aspirantes al Ejecutivo de La Libertad Avanza y del kirchnerismo.

El dirigente social aseguró: “Milei armó las listas con toda gente de Massa. No sé si le dio una mano o no él, sé que la gente era gente del partido de Massa”, y dijo que una de ellas era Ramiro Marra, en referencia al candidato a jefe de gobierno porteño del espacio de Milei.

Grabois igualmente llamó a respaldar a Massa en las elecciones generales: “Sería infinitamente peor votar a Patricia Bullrich o a Milei, pero no le garantizo apoyo como no se lo garanticé a Alberto Fernández aunque lo apoyé, porque creí que era infinitamente peor votar a Mauricio Macri”, en declaraciones a Neura Media.

“¿Cómo te pensas que armó las listas en todas las provincias?”, preguntó Grabois a Alejandro Fantino. “¿Con todos pibitos de la nueva política? ¿Todos pibitos liberatios, de Rappi? Son todos punteros”, agregó.

“No, con ex menemistas, ex peronistas, ex Frente Renovador”, afirmó y sentenció: “La lista la armo con toda gente de Massa”

Sergio Berni confirmó que las listas de La Libertad Avanza las armó Unión por la Patria

Días atrás, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni confirmó las sospechas de un pacto entre Javier Milei e intendentes del conurbano bonaerense.

En una entrevista reveló que los dirigentes territoriales, tanto de Unión por la Patria como de Juntos por el Cambio, aprovecharon la falta de fiscales de La Libertad Avanza (LLA) para ofrecerle ese apoyo al candidato presidencial libertario a cambio de negociar candidatos a concejales.

“Pasó con Milei una cosa...”, introdujo Sergio Berni, con algún titubeo y dando lugar espacio a la confesión que daría segundos después. “Muchos intendentes le armaron la lista a Milei. Vamos a hablar las cosas como son”, continuó.

“Muchos intendentes de los nuestros y de la oposición también, abusandosé de la falta de capacidad de estructura política sobre todo en la provincia de Buenos Aires (de LLA), le dijeron: “Milei los concejales te los pongo yo, y te cuido la boleta a vos”, precisó.