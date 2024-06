Jaldo en Buenos Aires: cuál será la inversión de Nación y qué le corresponde a Provincia

Tras el viaje del gobernador Osvaldo Jaldo a la Capital del país, y reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el mandatario dio a conocer el resultado de sus gestiones. En un trabajo articulado entre Nación y Provincia, con el eje puesto en la continuidad de la obra pública, se firmó un acuerdo colaborativo, para desestancar los trabajos que habían quedado paralizados, así como también crear fuentes laborales para tucumanos y tucumanas.

Al respecto, el mandatario tucumano expresó:

“La primera etapa fue con una de las áreas que es la secretaría de obras públicas donde hemos definido qué obra se hace cargo la nación y qué obra estamos en condiciones de hacer nosotros como Provincia”.

Nación

Serán responsabilidad del Gobierno Nacional la culminación de obras viales como la inconclusa Ruta 307 que conecta con los Valles Calchaquíes, así como también saneamiento de agua y redes cloacales y la reactivación de proyectos de vivienda, con una inversión de $90 mil millones.

“Nosotros vamos a hacer nuestros aportes financieros y presupuestarios para que, de manera conjunta, tanto Gobierno nacional como Gobierno provincial, empecemos a salir de esta situación de estancamiento en materia de obras públicas y llevemos adelante las obras que están empezadas, empecemos a generar trabajo”.

Una de las obras a la que se acordó darle prioridad es la jerarquización y refacción del Aeropuerto Teniente Benjamín Matienzo, tarea que optimizaría la gestión del gran caudal de pasajeros que maneja la terminal aeroportuaria: “Es un aeropuerto que nos queda chico, que ya no reúne las condiciones, que no puede albergar la cantidad de gente que se mueve en ese ámbito, cuando bajan tres aviones ya no hay donde sentarse” detalló Jaldo, destacando la relevancia del turismo como fuente de ingresos para la provincia.

Jaldo de refirió también a obras como el acueducto de Vipos, aún en etapa de proyecto: “También está la obra de la doble línea que va desde El Bracho hasta Villa Quinteros. Son 57 kilómetros que tienen que ver con distribuir más electricidad en la provincia para que no tengamos bajas de tensión ni cortes de luz. Eso permitirá potenciar todas las ciudades del sur, con lo cual alivianamos la Capital y estaremos en condiciones de dar más energía estable en todo el territorio provincial”.

Provincia

La provincia deberá desembolsar aproximadamente $30 mil millones para las obras que, según se acordó, le corresponden: “Ya lo estamos haciendo, en la cárcel de Benjamín Paz estamos poniendo transitoriamente fondos de la provincia, también en la alcaidía de Delfín Gallo y en las terminaciones de escuelas”, explicó el gobernador.

Asimismo, explicó que los plazos de licitación rondarán entre los 90 y los 120 días: “Entendemos que la Nación, de acuerdo a lo que nos dijeron, arrancará lo antes posible, y nosotros ya tenemos los recursos necesarios para comenzar con las obras que nos corresponden” cerró Jaldo, no sin antes elevar su agradecimiento al Gobierno Nacional por su predisposición al diálogo y la colaboración, que resultó en un acuerdo que ordena la inversión en obra pública de nuestra provincia.