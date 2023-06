En tono electoral, Martín Lousteau lanzó varias indirectas a Jorge Macri: “Yo siempre representé al mismo distrito”

La interna no es solo oficialista sino también opositora. Luego de definirse que Martín Lousteau y Jorge Macri competirán en las PASO para definir cuál de los dos sea el candidato a jefe de Gobierno porteño de la mano de Horario Rodríguez Larreta, el economista criticó la “mudanza” del intendente de Vicente López a la Ciudad.

Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta. (Foto: Archivo)

“A mí me parece mal la mudanza de distrito en todos los casos. Yo siempre representé al mismo. Si yo aspiro a representar un distrito muy intensamente y digo ‘quiero ser gobernador de este lugar’, quiere decir que tenés una conexión”, sostuvo este sábado en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: “Para eso están hechas las leyes. Si no es que estás buscando poder en distintos lugares. Yo quiero representar y transformar el lugar para el que me presento, no es que me da lo mismo cualquier lugar”.

En referencia al escenario que enfrentará Juntos por el Cambio en la Ciudad, el legislador buscó diferenciarse del primo del expresidente de la Nación.

“Es cierto que Jorge Macri fue diputado por la provincia de Buenos Aires dos veces, intendente Vicente López tres veces, y que quiso ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en la última elección”, sostuvo.

“Nosotros lo que hacemos es trabajar desde hace mucho tiempo en la Ciudad y representar a esta Ciudad desde siempre, porque es el único distrito que yo he representado”, manifestó Lousteau.

Con relación a cómo se ve en la interna de su espacio, el precandidato indicó: “Al revés de los que dicen ‘vamos a ganar’, yo soy muy respetuoso del votante”.

Lousteau, sobre la inclusión de Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio

Lousteau también se refirió a la inclusión de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, a Juntos por el Cambio, la cual aún no cuenta con el visto bueno de Mauricio Macri ni Patricia Bullrich.

“En el anterior gobierno de Macri en lugar de ser una coalición amplia, se iba acordando con distintos gobernadores que no eran del espacio. Y ahí hay un toma y daca. Cuando las cosas van bien funcionan, pero cuando se necesita apoyo político, después los gobernadores no aparecen. Entonces yo creo que deben estar adentro de la coalición”, aseguró.