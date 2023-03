En medio de la polémica por el spot, la hermana de Cabezas aseguró que Burlando “siempre defendió a los asesinos”

El spot con el que Fernando Burlando se postula como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, generó repudió. Es que en las imágenes se lo puede ver José Luis Auge, uno de los asesinos del fotoperiodista José Luis Cabezas.

José Luis Cabezas fue asesinado en 1997 en Pinamar. (Gentileza Netflix).

Al verlo, la hermana de la víctima, Gladys Cabezas, no tardó en cuestionar al letrado. En las últimas horas aseguró que Burlando “siempre defendió y dio laburo a los asesinos”.

”Estoy tan triste pero de Burlando no me sorprende, siempre defendió y le dio laburo a los asesinos de Cabezas. No es la forma de ser candidato a nada y lo lamento por mi hermano y mi viejo, porque sufrieron mucho”, dijo Gladys Cabezas en declaraciones que realizó esta mañana para Radio 10.

El abogado se presentó esta semana como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y lanzó su primer spot, en el cual -vestido de musculosa, bermudas y ojotas- camina por un barrio popular de Los Hornos y abraza a uno de los asesinos convictos de Cabezas.

Aparición de José Luis Auge junto Fernando Burlando en el segundo 17 del video. Foto: Captura Video.

”La sociedad lo va a condenar y si quiere ser gobernador está muy equivocado. ¿Cuál es el mensaje? Con una camiseta, un calzoncillo y unas chanclas, se disfrazó de pobre”; señaló Gladys Cabezas.

Además, indicó que el abogado “usa a la gente” y advirtió que mintió al decir que tuvo una buena relación con la familia Cabezas.

”Es mentira lo que dijo Burlando, no tenía relación con mi viejo. Mis viejos se murieron de tristeza porque los que defendió él mataron a mi hermano”, sostuvo.

Burlando fue el abogado que representó a los padres del joven asesinado en Villa Gesell, Fernando Báez Sosa, un mes antes a presentarse como candidato a gobernador.

“Nunca hablé de Burlando por respeto a los padres de Fernando Báez Sosa, sé como juega con la gente, se tenía que limpiar”, concluyó Gladys.